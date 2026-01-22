Resumen: El caos se apoderó de las instalaciones de Alianza Lima cuando integrantes del Comando Sur irrumpieron violentamente en Matute para agredir a jugadores como Paolo Guerrero y Luis Advíncula, además del gerente Franco Navarro Jr., en represalia por la grave denuncia de presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco en Uruguay. Los barristas descargaron su indignación contra los referentes del plantel tras conocerse el incidente con dos ciudadanas argentinas, sumiendo al club blanquiazul en una profunda crisis institucional y de seguridad en este inicio de 2026

La Explanada del Estadio Alejandro Villanueva se convirtió en un escenario de violencia luego de que integrantes del Comando Sur irrumpieran por la fuerza en las instalaciones del Alianza Lima.

Los barristas, movilizados por la indignación, buscaron encarar al plantel profesional tras las graves acusaciones de presunto abuso sexual que involucran a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco en Montevideo, Uruguay.

El ambiente de tensión escaló rápidamente, dejando al descubierto una fractura total entre la hinchada y la institución en este inicio de 2026.

Durante los incidentes, la situación pasó de las arengas a las agresiones físicas. Según trascendió, figuras de la talla de Paolo Guerrero y Luis Advíncula fueron los más increpados y habrían sufrido ataques por parte de los manifestantes, quienes les reclamaban por el comportamiento del grupo en el extranjero.

¡Caos en Perú! Hinchas de Alianza Lima agreden a jugadores tras conocerse denuncia de abuso sexual

La violencia no se limitó a los jugadores; Franco Navarro Jr., Gerente Deportivo del cuadro blanquiazul, también resultó agredido en medio del caos, mientras la seguridad del estadio se veía completamente desbordada por la multitud.

El foco de la ira se centró especialmente en Carlos Zambrano, a quien los aficionados señalaron duramente por su presunta participación en los hechos ocurridos con dos ciudadanas argentinas.

Este episodio marca uno de los momentos más oscuros en la historia reciente de Alianza Lima, sumiendo al club en una crisis institucional y deportiva sin precedentes.

