Frank Fabra entrena en la sede del DIM para mantener su forma física, pero no se ilusionen: no será refuerzo. Foto: Tomada de Instagram

¡No se ilusionen! Exjugador de la Selección Colombia, entrena con el DIM

A pesar del revuelo causado entre la hinchada del Independiente Medellín, es importante bajar las expectativas: Frank Fabra no regresará al equipo como refuerzo, al menos por ahora.

El lateral izquierdo, con un importante pasado en la Selección Colombia y actualmente vinculado a Boca Juniors, fue visto este jueves en la sede deportiva del “Poderoso”.

Sin embargo, su presencia no obedece a una negociación contractual, sino a un gesto de cortesía por parte de la dirigencia.

Según informó el periodista Óscar Tobón en el programa de YouTube Clásico Paisa, fue el propio Fabra quien se comunicó directamente con Raúl Giraldo, máximo accionista del club, para solicitarle un permiso especial.

El objetivo del defensor es mantenerse en óptimas condiciones físicas mientras se define su futuro profesional o se reintegra a la disciplina de su club actual.

El DIM, recordando que en mercados anteriores ya había mostrado interés por él, accedió a abrirle las puertas de su sede para realizar las sesiones de entrenamiento.

Por el momento, el mensaje para los aficionados es claro: ¡no se ilusionen! Aunque ver a un jugador de su jerarquía vistiendo la indumentaria de entrenamiento del equipo genera nostalgia y esperanza, se trata estrictamente de un favor institucional.

Fabra sigue teniendo expectativas en el fútbol internacional y su estadía en la sede del DIM es meramente transitoria para no perder el ritmo de competencia.

