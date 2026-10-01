Resumen: Sean “Diddy” Combs habría recibido diversos privilegios durante su reclusión en Fort Dix, según testimonios recogidos por NBC News. Otros internos aseguraron que tenía ayuda para algunas tareas, acceso a alimentos preparados, alcohol, un celular y hasta contenido de Netflix. Tras conocerse estos señalamientos, habría sido trasladado nuevamente a la unidad de confinamiento especial.

¡Masajes, alcohol y hasta Netflix! P. Diddy vuelve al aislamiento tras revelarse sus lujos en prisión

Sean “Diddy” Combs volvió a ser noticia por las condiciones en las que estaría cumpliendo su condena en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey. Un informe de NBC News, basado en testimonios de cuatro internos que compartieron unidad con el productor, reveló detalles sobre el supuesto trato privilegiado que habría recibido dentro del centro penitenciario.

Según los testimonios, Combs habría recurrido a otros reclusos para realizar distintas tareas y habría tenido acceso a productos y servicios restringidos. La publicación coincidió con un nuevo traslado del productor a la Special Housing Unit (SHU), una sección de confinamiento especial. TMZ informó que la medida estaría relacionada con estos señalamientos.

Los supuestos privilegios de Combs

Los internos citados por NBC News aseguraron que otros presos habrían preparado comida para Combs, limpiado su espacio, hecho su cama y lavado su ropa. También afirmaron que algunos le habrían ofrecido masajes de estilo chino.

Según las fuentes, el productor habría gastado miles de dólares al mes para mantener esta dinámica, mediante dinero enviado desde el exterior a las cuentas de la comisaría de los internos que realizaban las tareas.

Uno de los hombres consultados resumió su percepción sobre la situación con una frase: “Esto no es la típica mierda que se ve en la cárcel. Esto es una mierda de ricos”.

Entre los alimentos que, según los testimonios, habrían preparado para Combs aparecen pizza, empanadas y pollo al curry.

Teléfono, alcohol y otros elementos

Los mismos internos aseguraron que el productor habría tenido acceso a un teléfono celular, con el que supuestamente podía utilizar Instagram y recibir fotografías privadas de una expareja.

También señalaron que habría conseguido botellas de Hennessy que presuntamente ingresaron de manera irregular a la prisión y que eran compartidas con un grupo reducido de internos durante algunas noches. Además, mencionaron medicamentos y otras sustancias.

La Oficina Federal de Prisiones indicó a NBC News que el ingreso de artículos de contrabando continúa siendo un problema que las autoridades buscan combatir dentro de sus instalaciones.

Habría visto el documental de Netflix

El reporte de NBC News también señaló que Combs habría podido ver “Sean Combs: The Reckoning”, el documental de Netflix sobre su trayectoria y las acusaciones que han rodeado su carrera. El acceso habría sido posible mediante una tableta modificada.

La información generó una reacción de 50 Cent, quien ha mantenido una rivalidad pública con Combs. El rapero escribió en redes sociales:

“Jajajajaja, miren mi documental ganador del premio Emmy, Sean Combs, The Reckoning, disponible en Netflix, próximamente en una prisión cerca de ti”.

La producción aborda el ascenso de Combs en la industria musical y las acusaciones de abuso sexual que han marcado los últimos años de su carrera.

Nuevo traslado a confinamiento especial

Tras conocerse los señalamientos, Combs habría regresado a la SHU. Según TMZ, el traslado estaría relacionado con el supuesto uso del teléfono de contrabando, el alcohol y la participación de otros internos en actividades personales para el productor.

El medio señaló que Combs ya había pasado por esta unidad durante el verano, después de una pelea con otro interno, pero posteriormente regresó a la población general.

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Ahora, las autoridades podrían revisar cómo habrían ingresado determinados artículos al centro penitenciario y si otras personas participaron en su obtención.

La respuesta de su equipo

El portavoz de Combs cuestionó la atención que han recibido los detalles sobre su vida dentro de prisión y aseguró que el productor continúa cumpliendo su condena.

“El escrutinio constante de cada detalle de la vida de Sean Combs en prisión ha llegado al punto en que los medios de comunicación presentan la vida cotidiana en la cárcel como noticia. La única noticia real es que Sean sigue cumpliendo su condena conforme a las normas y espera pacientemente la decisión del tribunal sobre su apelación”.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente todos los señalamientos incluidos en los testimonios. Por ello, las versiones sobre los supuestos privilegios, el alcohol y los dispositivos prohibidos corresponden a declaraciones recogidas por NBC News y no a hechos establecidos judicialmente.

La condena de P. Diddy

Combs fue condenado en octubre de 2025 a 50 meses de prisión por dos delitos relacionados con el transporte de personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución.

El juicio terminó con un veredicto dividido: fue declarado culpable de esos dos cargos, pero absuelto de las acusaciones más graves de tráfico sexual y asociación delictiva.

Su equipo legal mantiene una apelación mientras el productor continúa cumpliendo su condena. Según los reportes citados, su salida de prisión está prevista para 2028.