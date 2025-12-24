Atlético Nacional lanza su Plan de Abonados 2026-I: Compromiso y fidelidad verdolaga

Bajo el lema “Los grandes desafíos se afrontan mejor estando acompañados”, Atlético Nacional ha presentado oficialmente su Plan de Abonados para el primer semestre de 2026.

Con esta iniciativa, el club busca consolidar el apoyo masivo de su hinchada para enfrentar tanto la Liga Colombiana como su participación en la CONMEBOL Sudamericana.

El programa destaca por ofrecer tarifas diferenciadas que premian la lealtad de quienes acompañaron al equipo en el periodo anterior, así como beneficios exclusivos que van más allá de los noventa minutos de juego.

La estructura de precios para este semestre se divide entre abonados antiguos, es decir, quienes adquirieron su abono en 2025-II y nuevos suscriptores.

Las tribunas populares, Sur y Norte, tienen un costo de $360.000 para los antiguos y $408.000 para los nuevos.

En las zonas intermedias, Oriental Baja se sitúa en $554.000 y Occidental Alta en $1.054.000 para quienes renuevan.

Por último, la zona de Platea representa la categoría de mayor valor, con precios de $1.605.000 y $1.819.000 respectivamente.

Es importante aclarar que estos valores no incluyen los costos adicionales por servicio e IVA.

El abono 2026-I garantiza el ingreso a 9 partidos de la Liga y, como atractivo principal, incluye el primer encuentro de la CONMEBOL Sudamericana contra Millonarios.

Además del acceso al Atanasio Girardot, los suscriptores disfrutarán de un 8% de descuento permanente en Tienda Verde, prioridad de recarga en fases finales y acceso gratuito a los partidos del equipo femenino.

El paquete se complementa con experiencias junto a marcas aliadas y contenidos exclusivos posteriores a cada compromiso.

El proceso de adquisición cuenta con fechas clave para asegurar la ubicación en el estadio.

Los abonados de 2025-II tendrán su silla reservada hasta el miércoles 7 de enero a las 11:59 p.m.

A partir del jueves 8 de enero, los usuarios antiguos que deseen cambiar de ubicación podrán hacerlo, liberando su lugar original.

Todo el trámite debe realizarse a través del portal oficial Tribuna Verde.

