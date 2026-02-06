La indumentaria colombiana en la Ceremonia de Inauguración en Milán-Cortina 2026

Colombia destaca en Milán-Cortina 2026 con un uniforme sostenible que fusiona la cultura andina y el diseño japonés de vanguardia. Foto: Tomada de COC

Resumen: La delegación colombiana brilló en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 en el Estadio San Siro, donde el atleta Fredrik Fodstad lució un uniforme histórico que fusiona la identidad del país con la innovación global. Diseñado en una colaboración inédita entre el japonés Kazuki Kuraishi y la marca de streetwear Neighborhood, el atuendo rinde homenaje a los Andes y al sombrero vueltiao bajo principios de sostenibilidad y armonía natural. Esta colección, ampliamente elogiada por la crítica internacional, tendrá un lanzamiento limitado al público con fines benéficos, destinando sus recaudos al fortalecimiento del programa de deportes de invierno de Colombia y al apoyo de sus futuros atletas.

El Estadio San Siro, de Milán, fue el lugar elegido para el comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Fredrik Fodstad es la cuota colombiana que desfiló y acompañó la llama olímpica con una indumentaria que rinde homenaje a la riqueza natural y cultural colombiana.

Inspirado en los paisajes naturales de Colombia, la majestuosidad de la cordillera de los Andes y la riqueza de los patrones tradicionales del sombrero vueltiao, el uniforme transforma el espíritu de la nación en una expresión viva de movimiento, cultura e identidad.

Precisamente, el diseño refleja las texturas de las montañas colombianas, el ritmo de su gente y la vitalidad de su herencia, combinando tradición con innovación moderna de una manera que honra tanto el pasado como el futuro.

Este diseño es el resultado de una colaboración entre el reconocido diseñador japonés Kazuki Kuraishi y Neighborhood, marcando la primera vez que una marca de streetwear participa en una Ceremonia de Apertura Olímpica.

El atuendo de la delegación nacional no solo representa el orgullo nacional, sino también celebra la duradera conexión cultural entre Colombia y Japón.

La indumentaria colombiana en la Ceremonia de Inauguración en Milán-Cortina 2026

Guiado por principios de eficiencia, sostenibilidad y armonía con nuestro planeta compartido, una idea inspirada en la visión de Buckminster Fuller de “Spaceship Earth”, el diseño simboliza la unidad entre la humanidad, la naturaleza y el deporte en el escenario mundial.

“El Comité Olímpico Colombiano presenta oficialmente la indumentaria revelada por primera vez en el Olympic Fashion Show, un diseño que ha recibido reconocimiento internacional y ha sido ampliamente destacado como una de las colecciones más notables de los Juegos”, expresó Hélder Navarro, Jefe de Misión Colombia de los Juegos.

Próximamente se realizará un lanzamiento limitado al público de algunas piezas de la colección. Esta edición especial tendrá un carácter benéfico, y los fondos recaudados estarán destinados a apoyar y fortalecer el Programa de Deportes de Invierno de Colombia.

A través de esta iniciativa, el proyecto trasciende el escenario, generando oportunidades para futuros atletas y reforzando el compromiso continuo de Colombia con el desarrollo y la excelencia en los deportes de invierno.

Más noticias de Deporte