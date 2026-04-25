Resumen: La Policía recuperó un camión que había sido hurtado en Bosa y capturó a un presunto responsable en Ciudad Bolívar, luego de una rápida reacción tras la denuncia de la víctima. El procedimiento se logró mediante la activación de un plan candado, que permitió ubicar el vehículo y detener a uno de los implicados, quien quedó a disposición de las autoridades.

¡Perseguido y capturado! Cayó presunto delincuente que pretendía huir con un camión robado en Ciudad Bolívar

Un operativo de reacción inmediata permitió a la Policía recuperar un camión que había sido reportado como hurtado horas antes en el sur de Bogotá, así como la captura de uno de los presuntos responsables del hecho.

La acción se desarrolló en el barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, luego de que la víctima alertara a las autoridades sobre el robo del vehículo, ocurrido previamente en la localidad de Bosa bajo la modalidad conocida como halado.

Con base en la información suministrada, uniformados del CAI Arborizadora activaron un “plan candado”, estrategia que consiste en cerrar puntos clave de movilidad para ubicar vehículos o personas involucradas en hechos delictivos. Gracias a este despliegue, los policías lograron localizar el camión en circulación y proceder a su interceptación.

Captura tras intento de huida

Al momento de la intervención, dos personas que se movilizaban en el automotor descendieron e intentaron escapar. Sin embargo, la reacción de los uniformados permitió iniciar una persecución que terminó con la captura de uno de los sospechosos a pocas cuadras del lugar.

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El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el delito de hurto, mientras avanzan las investigaciones para dar con el paradero del otro implicado que logró huir.

Atendimos oportunamente la denuncia de un ciudadano que fue víctima del hurto de su camión mediante la modalidad de halado en #Bosa. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Fue así que les seguimos la pista hasta #CiudadBolívar, donde fue capturado uno de los responsables y recuperado el vehículo. pic.twitter.com/m2qGwwZcDx — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 25, 2026

En cuanto al vehículo, este fue recuperado y posteriormente devuelto a su propietario, luego de verificarse su situación.

Llamado a la denuncia

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar de manera oportuna cualquier hecho delictivo, ya que la información suministrada por la ciudadanía resulta clave para activar este tipo de operativos y lograr resultados efectivos contra el crimen.

En ese sentido, recordaron que la Línea de Emergencias 123 está disponible para denunciar situaciones que afecten la seguridad y la convivencia en la ciudad.