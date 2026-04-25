Resumen: La captura de este individuo no es un hecho aislado. Según confirmó el General Rincón Zambrano, este operativo obedece al cumplimiento de los compromisos adquiridos durante un reciente Consejo de Seguridad Ministerial

¡Duro golpe a las disidencias! Cae en Bogotá alias «Marcos», cabecilla y terror financiero en el Tolima

Minuto30.com .- Las autoridades colombianas acaban de asestar un golpe estratégico y contundente contra las finanzas y la capacidad operativa de los grupos armados ilegales. En las últimas horas, la Policía Nacional confirmó la captura en Bogotá de alias “Marcos”, señalado de ser el principal cabecilla de la estructura criminal ‘Joaquín González’, perteneciente a las disidencias de las FARC.

El anuncio fue hecho directamente por el Director de la Policía Nacional, el General William Oswaldo Rincón Zambrano, a través de su cuenta oficial de X. Esta captura no solo saca de las calles a un peligroso delincuente, sino que desestabiliza el músculo financiero que venía aterrorizando al departamento del Tolima.

Así cayó alias “Marcos” en la capital del país

Aunque su principal zona de injerencia criminal era el departamento del Tolima, labores de inteligencia y seguimiento permitieron a las autoridades ubicar a alias “Marcos” en la ciudad de Bogotá. Los investigadores le seguían la pista de cerca, sabiendo que este sujeto era la pieza clave en la recolección y distribución de dineros ilícitos para la organización terrorista.

La captura de este individuo no es un hecho aislado. Según confirmó el General Rincón Zambrano, este operativo obedece al cumplimiento de los compromisos adquiridos durante un reciente Consejo de Seguridad Ministerial, donde se trazó como prioridad desarticular las redes de apoyo y financiación de las disidencias que buscan expandirse en el centro del país.

Extorsión y miedo: El oscuro negocio de la estructura ‘Joaquín González’

Su principal accionar delictivo se basaba en la intimidación sistemática en el departamento del Tolima. Las autoridades lograron documentar cómo este cabecilla dinamizaba una red de extorsiones que tenía como víctimas principales a dos sectores fundamentales para la economía de la región:

Los comerciantes: Dueños de locales y empresas que eran obligados a pagar las denominadas “vacunas” para poder operar sin ser objeto de atentados.

Los agricultores: Campesinos y productores que veían mermadas sus ganancias ante la presión armada y las exigencias económicas de las disidencias.

¿A dónde iba a parar el dinero de las extorsiones?

El dinero recaudado a través del miedo no se quedaba estancado. Las investigaciones de la Policía Nacional revelaron que alias “Marcos” canalizaba estas millonarias sumas para compra de armamento para e las disidencias de las FARC y expansión territorial.

‘́ ́’ En Bogotá, la @PoliciaColombia capturó a alias “Marcos”, principal cabecilla de esta estructura criminal y… pic.twitter.com/smBZwAlwZX — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) April 25, 2026

Un respiro para el Tolima

Con esta captura, la Policía Nacional logra debilitar fuertemente la capacidad económica de la estructura ‘Joaquín González’ y frenar su proyecto de expansión bélica.

“Con su captura, cumplimos el compromiso… debilitamos sus finanzas y capacidades”, reiteró el General Rincón Zambrano, enviando un mensaje de tranquilidad a los gremios de agricultores y comerciantes del Tolima que venían siendo asfixiados por las exigencias de este grupo armado.

Alias “Marcos” fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías, donde deberá responder por múltiples delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado, extorsión y financiación del terrorismo.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía y a los gremios productivos para que sigan denunciando a través de la línea 165 del Gaula cualquier intento de extorsión, garantizando absoluta reserva de la identidad.