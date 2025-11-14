Resumen: Dos hombres fueron capturados tras un asalto a una joyería en el barrio Britalia de Suba. Durante la persecución e intercambio de disparos, la Policía recuperó joyas valoradas en más de 10 millones de pesos y un arma de fuego. Uno de los detenidos presentaba antecedentes y portaba un brazalete electrónico del Inpec, mientras que el otro fue trasladado a un centro asistencial. El operativo refleja la reducción del 26 % en hurtos a comercios en Bogotá durante 2025.

¡Persecución y disparos! Dos capturados tras asalto a joyería en Suba; uno llevaba brazalete del Inpec

La Policía de Bogotá informó la captura de dos hombres implicados en un robo a una joyería en el barrio Britalia, localidad de Suba. Durante el operativo, los uniformados recuperaron joyas avaluadas en más de 10 millones de pesos y encontraron un arma de fuego tipo pistola en poder de los detenidos.

Según el mayor Milton Pachón Rojas, comandante de la Estación de Suba, el hecho ocurrió cuando los individuos ingresaron al establecimiento y hurtaron varias piezas de joyería. “Gracias a la rápida reacción de las autoridades y tras una persecución con intercambio de disparos, logramos reducir a estas dos personas”, explicó.

Uno de los capturados fue trasladado a un centro asistencial, mientras que el otro presentaba antecedentes por diferentes delitos y portaba un brazalete electrónico del Inpec.

La Policía recordó que en lo que va del año 2025 se ha registrado una disminución del 26 % en los hurtos a comercios, con 2.537 casos menos en comparación con 2024. Además, durante este periodo se han capturado más de 31.462 personas por distintos delitos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o que atente contra la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que estas denuncias son fundamentales para fortalecer los procesos investigativos y garantizar sanciones a los responsables.