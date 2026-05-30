EPM capacita y dota a los bomberos de Nechí con el fin de proteger la población por lluvias

Resumen: Ante la inminente llegada de una fuerte temporada de lluvias, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nechí, Juan Alcides Rentería Gómez, emitió una alerta preventiva instando a la comunidad pesquera a asegurar los techos de sus viviendas, proteger sus embarcaciones y mantener limpios los desagües para evitar inundaciones urbanas. Aunque el municipio ya no sufre desbordamientos directos de los ríos Cauca y Nechí gracias a la actual dinámica hídrica y al monitoreo constante respaldado por EPM y la Cruz Roja, las precipitaciones intensas siguen siendo un riesgo latente, especialmente para los barrios periféricos. Por ello, las autoridades bomberiles reiteran la importancia de la prevención ciudadana, solicitan urgencia en la reinstalación de un pluviómetro de alerta temprana en el sector de Colorado y recomiendan a todos los habitantes mantener un radio a baterías en casa para estar comunicados e informados a través de la emisora local ante cualquier emergencia.

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Ante la inminente llegada de una fuerte temporada de lluvias, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Nechí ha emitido una serie de recomendaciones urgentes para proteger a la comunidad, especialmente al sector pesquero, y evitar emergencias derivadas del aumento del caudal de los ríos Cauca y Nechí.

El comandante de la institución, Juan Alcides Rentería Gómez, advirtió que los cambios climáticos ya son evidentes y exhortó a los habitantes a tomar medidas preventivas inmediatas para salvaguardar sus vidas y enseres.

Medidas preventivas para la comunidad

Dado que Nechí es un municipio con una fuerte vocación pesquera, las autoridades locales han hecho especial énfasis en la protección de las herramientas de trabajo y las viviendas. El comandante Rentería detalló las siguientes acciones clave:

Asegurar los techos: Revisar y reforzar las cubiertas de las viviendas para soportar las fuertes precipitaciones y vientos.

Proteger embarcaciones y enseres: Se recomienda a los pescadores asegurar bien sus canoas y herramientas antes de retirarse a sus hogares, ya que el caudal del río puede aumentar de manera repentina.

Limpieza de desagües: Mantener los caños y sistemas de drenaje libres de basura. Rentería señaló que, si bien el nivel del río está controlado, las inundaciones actuales en los barrios periféricos (de invasión) se deben a la acumulación de agua lluvia por canales obstruidos.

Un cambio histórico en el riesgo de inundación

Durante su declaración, el comandante destacó un cambio significativo en la dinámica de inundaciones del municipio. Históricamente, Nechí era el primer territorio en inundarse por el desbordamiento de los ríos. Sin embargo, Rentería explicó que, desde la instalación de la represa y tras la ruptura del sector conocido como «Cara de Gato», el casco urbano no ha vuelto a sufrir este tipo de emergencias causadas directamente por el río.

Apoyo interinstitucional y sistemas de alerta

La preparación del municipio frente a la ola invernal se ha fortalecido gracias al trabajo conjunto con otras entidades:

Capacitación y dotación: El Cuerpo de Bomberos ha recibido kits de primeros auxilios y capacitaciones por parte de EPM y la Cruz Roja, lo que mejora su capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Monitoreo constante: EPM proporciona informes diarios y actualizados sobre el comportamiento del caudal del río, permitiendo a las autoridades locales anticipar posibles riesgos.

A pesar de estos avances, el comandante aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a las autoridades departamentales: solicitó la reinstalación de la alerta temprana (pluviómetro) en el sector de Colorado. Este sistema es vital para recibir información en tiempo real sobre emergencias que ocurran aguas arriba y tener un margen de acción adecuado.

Canales de comunicación

Finalmente, la institución hizo un llamado a los habitantes de Nechí para que se mantengan informados a través de los canales oficiales, que incluyen grupos de WhatsApp, el perifoneo (voz a voz) y la emisora local. Como medida práctica, el comandante instó a las familias a tener un radio a baterías en casa, recordando que no todos tienen acceso a teléfonos inteligentes en momentos de emergencia, y la radio sigue siendo una herramienta crucial para recibir alertas tempranas.

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