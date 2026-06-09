Roger Iván Castaño desapareció en Medellín

Resumen: Roger Iván Castaño Muñoz, ciudadano colombiano de 49 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, fue reportado como desaparecido. No se cuenta con información disponible sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.
Roger Iván Castaño Muñoz, ciudadano colombiano de 49 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, fue reportado como desaparecido. No se cuenta con información disponible sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.
Según los datos suministrados, no presenta señales particulares que permitan una identificación adicional. La información disponible se limita a sus datos personales y a las circunstancias básicas relacionadas con el caso.
La desaparición ocurrió el 10 de abril de 2026 en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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