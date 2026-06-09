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    Roger Iván Castaño desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 10 de abril

    Publicado por: Juan Manuel

    ROGER IVAN CASTANO MUNOZ
    Roger Iván Castaño desapareció en Medellín

    Resumen: Roger Iván Castaño Muñoz, ciudadano colombiano de 49 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, fue reportado como desaparecido. No se cuenta con información disponible sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Roger Iván Castaño Muñoz, ciudadano colombiano de 49 años, de sexo masculino e identidad de género hombre, fue reportado como desaparecido. No se cuenta con información disponible sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    Según los datos suministrados, no presenta señales particulares que permitan una identificación adicional. La información disponible se limita a sus datos personales y a las circunstancias básicas relacionadas con el caso.

    La desaparición ocurrió el 10 de abril de 2026 en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero puede ser de gran importancia para las autoridades y sus familiares.

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    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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