Resumen: El Gobierno anunció un plan de choque para evitar el riesgo de apagón, con medidas de ahorro, disponibilidad de combustibles y gas, despacho de térmicas y uso de la capacidad existente. El plazo señalado es antes del 31 de diciembre de 2026. Presidencia no precisó presupuesto ni metas de ahorro. También se ordenó auditar y sanear el Fomag.

Gobierno anuncia plan de choque para reducir el riesgo de apagón en Colombia

El Gobierno Nacional anunció un plan de choque con medidas que busca adoptar antes del 31 de diciembre de 2026 para evitar el riesgo de un apagón en Colombia. Según Presidencia, la estrategia incluye ahorro de energía, disponibilidad de combustibles y gas, despacho de las plantas térmicas y aprovechamiento de la capacidad de generación existente.

El presidente Abelardo De La Espriella dio a conocer las decisiones al terminar un Consejo de Ministros en la Casa de Nariño. El comunicado oficial, fechado el 6 de octubre, sitúa el anuncio en medio de las alertas por el impacto que tendría el fenómeno de El Niño en la disponibilidad energética del país durante los próximos meses.

Las medidas anunciadas para el sector energético

El mandatario afirmó que el Gobierno está «ejecutando un plan de choque para tomar antes del 31 de diciembre las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de apagón».

Entre las acciones mencionó «ahorro, disponibilidad de combustibles y gas, despacho de las térmicas y utilización de la capacidad existente al máximo posible».

De La Espriella también señaló que se conformaron fuerzas de tarea especializadas con responsables, misiones y plazos concretos para atender la situación energética y los problemas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

El comunicado no detalla presupuesto ni metas de ahorro

La información divulgada por Presidencia no precisa el presupuesto del plan, las metas de reducción del consumo, los volúmenes de combustibles y gas requeridos ni los nombres de los responsables. Tampoco presenta un cronograma por medida, más allá del plazo señalado por el presidente.

El anuncio plantea acciones preventivas frente al riesgo energético; no informa de cortes programados ni establece que un apagón sea inevitable.

Órdenes para auditar y sanear el Fomag

En el mismo Consejo de Ministros, el presidente ordenó sanear y auditar el Fomag, establecer la cifra real de su problema y proteger las prestaciones de los maestros.

Según Presidencia, el objetivo es determinar la magnitud de la crisis financiera y operativa del fondo y evitar afectaciones en la atención en salud y el pago de las mesadas pensionales de los docentes.

Fuente: Presidencia de la República, comunicado del 6 de octubre de 2026.