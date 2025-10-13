Resumen: La Policía de Bogotá capturó a cuatro hombres en el barrio Nuevo Muzú, en Tunjuelito, luego de una persecución que permitió recuperar 10 cajas de productos cosméticos avaluadas en 16 millones de pesos. El operativo, apoyado por cámaras de videovigilancia y el ‘Plan Candado’, culminó con la inmovilización del vehículo en el que huían los presuntos ladrones. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, y uno de ellos tenía antecedentes por hurto calificado.

Persecución en el sur de Bogotá termina con cuatro capturados y $16 millones en mercancía recuperada

En una rápida reacción policial, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la recuperación de 10 cajas con productos cosméticos avaluados en 16 millones de pesos, que habían sido hurtados en el barrio Nuevo Muzú, en la localidad de Tunjuelito.

El hecho se registró cuando un ciudadano transportaba mercancía destinada a diferentes establecimientos comerciales y fue interceptado por cuatro hombres, entre los 27 y 29 años, quienes le arrebataron los productos y huyeron del lugar en otro vehículo.

Tras la denuncia inmediata a la Línea de Emergencias 123, las autoridades iniciaron una persecución apoyada por las cámaras de videovigilancia del sector. Gracias a la activación del ‘Plan Candado’, los uniformados del CAI San Carlos lograron interceptar el vehículo sobre el puente de la avenida Boyacá con avenida Villavicencio, donde fueron capturados los presuntos responsables y recuperada la mercancía.

Esto le podría interesar: ¡Bares bajo la lupa! Tres locales suspendidos en nueva megatoma de Bogotá

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con el vehículo inmovilizado. De acuerdo con el reporte oficial, uno de los capturados presenta antecedentes por hurto calificado y agravado.

Sin perderlos de vista, fueron capturados 4️⃣ hombres que minutos antes hurtaron mercancía de un vehículo avaluada en 16 millones de pesos mediante factor oportunidad. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Las patrullas de #Tunjuelito fueron guiadas desde el centro de cámaras, logrando recuperar los elementos. pic.twitter.com/5U6FsREm0D — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 13, 2025

La Policía de Bogotá destacó que este resultado hace parte de su estrategia permanente contra el hurto en la ciudad. En lo corrido del año 2025, la institución ha realizado más de 28.000 capturas y ha logrado la recuperación de más de 7.000 casos de mercancía.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia a través de la Línea 123, herramienta clave para fortalecer la respuesta oportuna y el avance de los procesos investigativos.