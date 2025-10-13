¡Bares bajo la lupa! Tres locales suspendidos en nueva megatoma de Bogotá

Resumen: Durante una nueva megatoma interinstitucional en los sectores de Los Laches y la calle 19, la Secretaría de Seguridad, la Alcaldía Local de Santa Fe y la Policía Metropolitana suspendieron tres establecimientos por irregularidades en el almacenamiento de licor, incluyendo botellas vencidas y envases sin destruir. La acción busca garantizar la legalidad, prevenir riesgos para la salud pública y proteger la convivencia en la localidad.

La Secretaría de Seguridad, la Alcaldía Local de Santa Fe y la Policía Metropolitana realizaron una nueva megatoma interinstitucional en los sectores de Los Laches y la calle 19, con el objetivo de inspeccionar establecimientos de venta y consumo de licor, garantizar el cumplimiento de la normatividad y proteger la salud pública.

Durante el operativo, las autoridades suspendieron tres establecimientos. Uno de ellos presentaba más de ochenta botellas de cerveza vencida, mientras que los otros dos almacenaban envases de licor sin destruir, una práctica prohibida por el artículo 94, numeral 9 de la Ley 1801, debido al riesgo de que estos elementos sean reutilizados para adulterar bebidas alcohólicas.

Esto le podría interesar: ¡Perfiles falsos, bebidas adulteradas y robos millonarios! Condenada mujer que drogaba a hombres para despojarlos en Bogotá

Antes de proceder con las suspensiones, los funcionarios advertían a los propietarios sobre la prohibición de mantener envases vacíos de bebidas embriagantes.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En la intervención se inspeccionaron neveras, bodegas y otros espacios de almacenamiento, además de realizarse registros a personas dentro y fuera de los locales. Este tipo de controles busca no solo garantizar la legalidad en los establecimientos, sino también prevenir delitos y comportamientos contrarios a la convivencia.

Finalmente, las autoridades recordaron a los administradores que está prohibido el ingreso de menores de edad a estos lugares y que se mantendrán los controles y sanciones correspondientes para quienes incumplan la ley, reafirmando así la importancia de la inspección y vigilancia en toda la localidad.