Resumen: El deprimido de la Calle 80 con Caracas amaneció inundado por las lluvias en Bogotá. Se reportan cierres, caídas de árboles y colapso en la Autopista Norte.

¡Lluvias y más lluvias! Deprimido de la 80 se convirtió en una piscina y las inundaciones colapsan las vías en Bogotá

Bogotá despertó este martes 27 de enero sumida en un complejo panorama de movilidad. Las intensas lluvias que han azotado a la capital en las últimas horas provocaron una emergencia crítica en el deprimido de la Calle 80 con Avenida Caracas, el cual terminó completamente inundado.

El nivel del agua alcanzó tal altura que el tránsito de vehículos se hizo imposible, dejando atrapados a cientos de bogotanos que intentaban llegar a sus lugares de trabajo durante la hora pico de la mañana.

Ante la magnitud de la inundación, la Secretaría de Movilidad y el cuerpo de Bomberos de Bogotá activaron un operativo de urgencia junto con personal del Acueducto para succionar el agua y habilitar este importante corredor vial.

Sin embargo, no es el único punto crítico; en horas de la tarde se han reportado encharcamientos severos en la Autopista Norte con calle 200, la Carrera Séptima con calle 170 y la calle 15 con 100, demostrando que las lluvias han saturado el sistema de drenaje en diversos sectores del norte y occidente de la ciudad.

A la emergencia hídrica se sumó un incidente en la localidad de Engativá, donde un árbol de gran tamaño colapsó sobre un tractocamión, bloqueando la calzada y requiriendo labores de tronzado por parte de los organismos de socorro.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los ciudadanos salir con tiempo extra y conducir con extrema precaución, ya que el pronóstico indica que las lluvias podrían persistir durante gran parte del día.

