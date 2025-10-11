Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un hombre de 44 años fue detenido en Bogotá luego de robar un furgón y protagonizar una peligrosa persecución en el sector de Arborizadora Baja. Tras desobedecer a la Policía y huir en otro vehículo, fue interceptado en el barrio La Coruña. En su poder se halló un inhibidor de señal con 16 antenas y herramientas usadas para el hurto de vehículos. El capturado, quien tiene antecedentes por otros delitos, fue puesto a disposición de la Fiscalía y el vehículo fue recuperado.

¡Persecución en Bogotá! Capturan a ladrón con inhibidor de señal tras robar un furgón

En el barrio La Coruña de Bogotá, la Policía logró frustrar el hurto de un furgón y capturar a un hombre de 44 años, señalado por el delito de hurto agravado y calificado, tras una persecución que involucró maniobras peligrosas y disparos contra los uniformados.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre rompió el vidrio de un furgón en Arborizadora Baja e intentó huir del lugar. Ante la orden de detención, el sujeto descendió del vehículo para abordar un automóvil y evadir a las autoridades, quienes rápidamente iniciaron la persecución.

El vehículo fue finalmente interceptado en La Coruña, donde los policías lograron la captura del sospechoso. Durante la revisión, se encontraron en su poder un dispositivo tipo jammer con 16 antenas, diseñado para bloquear señales de comunicación, y un extractor de percusión, herramientas comúnmente empleadas para el hurto de vehículos.

Así fue la persecución para capturar a este delincuente que, tras romper el vidrio de un furgón, pretendía huir con el vehículo. La reacción inmediata de @PoliciaBogota permitió interceptarlo, aunque cambió de carro para escapar. Se le encontró un inhibidor de señal con 16… pic.twitter.com/RMj6fH4FxP Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 11, 2025

El furgón afectado fue recuperado, y el capturado, quien registra antecedentes por lesiones personales y violencia intrafamiliar, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso legal correspondiente.

Este operativo demuestra la eficacia de la reacción oportuna de las autoridades frente a delitos que ponen en riesgo tanto la propiedad privada como la seguridad de la ciudadanía en la capital.