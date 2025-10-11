Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Chapinero promueve la Semana de Bienestar Animal 2025. Consulte la programación de esterilización gratuita, avistamiento de aves y feria de servicios veterinarios este fin de semana.

Arranca la gran jornada animal en Chapinero con esterilizaciones, adopción y caminatas

La Alcaldía Local de Chapinero se ha sumado activamente a la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal 2025 con una variada programación diseñada para fortalecer la cultura del respeto, el amor y la tenencia responsable de las mascotas.

La agenda, que se extiende desde el 10 de octubre y durante todo el fin de semana, busca promover un orden público de convivencia basado en el cuidado de todas las especies que habitan en la localidad.

La administración local extendió una invitación a través de su página oficial para que los habitantes participen en las jornadas gratuitas, ferias y actividades educativas que integran la conciencia ambiental con el cuidado animal.

Entre las actividades centrales y de mayor interés para la comunidad se destacan tres eventos principales.

El primero es la Jornada Gratuita de Esterilización, programada para este sábado 11 de octubre a partir de las 8:00 a.m.

La Alcaldía Local enfatizó que los cupos para la esterilización son limitados y su objetivo principal es el control de la sobrepoblación animal y el fomento de la adopción responsable.

En el marco de la conciencia ambiental, la jornada incluye un espacio dedicado al avistamiento de Aves que se realizará desde las 7:00 a.m. en La Quebrada La Vieja, específicamente en la Calle 71 con Avenida Circunvalar.

Esta actividad consistirá en una caminata guiada que busca visibilizar la riqueza natural y la biodiversidad de Chapinero, generando conciencia sobre la importancia de proteger los ecosistemas locales.

Finalmente, el cierre de la Semana Animal se dará con una Feria de Servicios para Animales de Compañía. El evento tendrá lugar el domingo 12 de octubre desde las 10:00 a.m. en la Plazoleta Mapfre (Carrera 14 #96-59).

Durante esta feria se ofrecerán servicios veterinarios, espacios de adopción responsable y diversas actividades educativas, funcionando como un punto de encuentro clave para las familias interesadas en el cuidado de sus animales de compañía.

