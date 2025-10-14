Resumen: Cinco personas fueron capturadas por la Policía de Bogotá luego de protagonizar un robo a una droguería ubicada en la carrera Séptima con calle 52. Los delincuentes, que huían en un vehículo con bolsas llenas de productos de belleza y dermatología, fueron interceptados tras una persecución. Durante el operativo se incautaron armas traumáticas y los elementos hurtados. Según las autoridades, esta banda estaría involucrada en otros robos similares en Teusaquillo, Chapinero, Kennedy y Usaquén.

¡Persecución en Bogotá! Caen cinco ladrones que asaltaban droguerías y huían con bolsas llenas de productos de belleza

Cinco personas fueron capturadas en el norte de Bogotá luego de una persecución policial que se inició tras el asalto a una droguería ubicada en la Carrera Séptima con calle 52. Los detenidos son señalados de integrar una banda dedicada al hurto de establecimientos comerciales, especialmente droguerías y supermercados de pequeña y mediana superficie.

El operativo fue ejecutado por uniformados de la Policía Metropolitana, quienes patrullaban el sector cuando fueron alertados por la comunidad sobre el robo que se estaba cometiendo en el establecimiento.

Según relató uno de los agentes que participó en el procedimiento, varias personas comenzaron a pedir ayuda al percatarse del atraco. “Nos gritaron que los delincuentes acababan de salir con varias bolsas llenas de productos de dermatología y belleza, y que habían huido en un vehículo de color gris”, explicó el uniformado.

De inmediato, las patrullas iniciaron la persecución y solicitaron apoyo a otras unidades para bloquear las posibles rutas de escape. “Nos indicaron que eran varios delincuentes y que estaban armados. Al ubicar el carro lo interceptamos, los hicimos descender y procedimos a revisar”, agregó el policía.

Una cámara, una pista y semanas de seguimiento. ⁰⁰Así fue cómo se logró captura de los ladrones que asaltaron una droguería al norte de Bogotá. Conozca, paso a paso, cómo se tejió el operativo que los llevó directo a la cárcel.

Durante el registro, los uniformados hallaron armas traumáticas y las bolsas con los productos robados minutos antes, lo que permitió la captura de los cinco sospechosos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

Las investigaciones preliminares indican que esta banda habría participado en otros asaltos similares, entre ellos un violento robo ocurrido el pasado 29 de agosto en una droguería de cadena en la calle 108 con carrera 15. Además, serían responsables de hurtos cometidos en establecimientos de Teusaquillo, Chapinero, Kennedy y Usaquén.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia en la capital a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para fortalecer las investigaciones y desarticular estas redes criminales.