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Persecución aérea en Bogotá terminó con la captura de delincuentes por intento de robo de $200 millones

Una intensa persecución policial se registró en el sur de Bogotá luego de que dos hombres señalados de intentar robar un cargamento de textiles fueran interceptados por las autoridades en la localidad de Antonio Nariño.

El operativo terminó con la captura de los sospechosos y su posterior envío a un centro carcelario.

Según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, la emergencia comenzó tras una llamada a la Línea 123 en la que trabajadores de una bodega de insumos textiles alertaron sobre movimientos extraños dentro del establecimiento.

Cuando las patrullas llegaron al lugar, los presuntos delincuentes reaccionaron de forma violenta y dispararon contra los uniformados para intentar escapar.

La persecución involucró unidades terrestres y el helicóptero ‘Halcón’ de la Policía Metropolitana, que realizó seguimiento aéreo a los vehículos implicados mientras coordinaba en tiempo real el denominado ‘Plan Candado’ para bloquear las principales vías de escape.

De acuerdo con las autoridades, los hombres habrían ingresado al establecimiento utilizando engaños, asegurando que retirarían mercancía autorizada.

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Una vez adentro, intimidaron con armas de fuego a los trabajadores para intentar llevarse un cargamento de textiles avaluado en aproximadamente $200 millones de pesos.

Durante la inspección en la zona, las autoridades encontraron un arma traumática abandonada y dos camiones medianos que serían utilizados para transportar la mercancía hurtada.

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Las investigaciones también revelaron que los capturados acumulan más de 18 anotaciones judiciales por distintos delitos. Incluso, uno de ellos había sido detenido hace apenas dos meses por un robo a una joyería en el barrio Restrepo.

Tras la legalización de las capturas, la Fiscalía les imputó cargos por hurto agravado, receptación, porte ilegal de armas y falsedad marcaria. Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

El helicóptero Halcón no les perdió la pista a estos dos delincuentes que intentaban huir luego de hurtar mercancía avaluada en $200 millones de una bodega de textiles. En el operativo se encontraron dos camiones, uno de ellos con placas falsas y reporte de hurto. Los dos… pic.twitter.com/LPOFvqDv9z — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 19, 2026

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