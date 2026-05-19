Resumen: Un fuerte accidente en El Santuario quedó grabado por una cámara de seguridad. Un bus terminó chocando contra varios vehículos y una vivienda. El saldo preliminar deja 17 personas heridas.

Bus se quedó sin frenos y arrasó con todo: accidente dejó 17 heridos en El Santuario

Un grave accidente de tránsito ocurrido en el municipio de El Santuario, Antioquia, dejó un saldo preliminar de 17 personas lesionadas, entre ellas cuatro menores de edad. El hecho se presentó en la tarde del pasado lunes 18 de mayo en el sector conocido como Alto de Pepito.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades locales, el accidente ocurrió cuando un bus de servicio público, al parecer, habría presentado fallas mecánicas mientras descendía por la vía. El vehículo terminó impactando contra otros cuatro automotores y finalmente colisionó contra una vivienda.

La alcaldía de Medellín informó que entre los heridos se encontraban pasajeros del bus y personas que transitaban por el lugar al momento de la emergencia, algunas de ellas dentro de los vehículos afectados por el choque múltiple.

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Todos los lesionados fueron trasladados inicialmente al hospital San Juan de Dios de El Santuario. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, dos pacientes tuvieron que ser remitidos posteriormente a centros asistenciales del municipio de Rionegro.

Las autoridades señalaron que las causas exactas del accidente continúan siendo materia de investigación. Entretanto, una cámara de seguridad de la zona registró el momento exacto del siniestro, en el que se observa cómo la buseta desciende a alta velocidad antes de impactar a varios vehículos.

En la atención de la emergencia participaron organismos de socorro y diferentes dependencias de la Administración municipal, entre ellas el cuerpo de bomberos, la Defensa Civil, la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Planeación, quienes activaron los protocolos de atención y acompañamiento para las víctimas y sus familias.

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