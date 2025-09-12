¡Persecución de película! Policía captura a ladrón tras millonario hurto en Bogotá

Resumen: La Policía de Bogotá frustró un millonario fleteo en Tunjuelito al perseguir hasta Kennedy a un delincuente que robó a una mujer tras salir del banco. Durante la persecución de seis minutos, el hombre intentó intimidar a los uniformados con un arma de fuego, pero fue neutralizado, capturado y se recuperaron el dinero, el arma y la motocicleta usada en el hurto.

En un exitoso operativo que se extendió por dos localidades de Bogotá, la Policía Metropolitana logró frustrar un millonario hurto y capturar a uno de los implicados. La persecución, que inició en Tunjuelito, culminó con la neutralización del delincuente en Kennedy.

Los hechos se desarrollaron cuando una mujer que acababa de retirar una importante suma de dinero de una entidad bancaria fue interceptada por un sujeto en motocicleta de alto cilindraje. El delincuente le arrebató el bolso que contenía 10 millones de pesos y emprendió la huida junto a un cómplice.

La víctima reaccionó de inmediato y alertó a dos uniformados que patrullaban en la zona e inmediatamente los agentes iniciaron una persecución a alta velocidad. En su intento por evadir a las autoridades, el criminal se dirigió hacia la localidad de Kennedy, donde la persecución llegó a su punto crítico.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención uno de los delincuentes intentó intimidar a los policías con un arma de fuego, lo que llevó a que uno de los agentes disparara su arma de dotación para neutralizarlo. El operativo, que duró aproximadamente seis minutos, concluyó con la captura del hombre y la recuperación del dinero hurtado.

Seis minutos duró la persecución, de Tunjuelito a Kennedy, para capturar a estos delincuentes que hurtaron $10 millones a una mujer. Al verse acorralados, uno apuntó a la @PoliciaBogota con un arma, pero fue neutralizado. El dinero fue recuperado. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Los patrullajes de seguridad… pic.twitter.com/Bpq0I5rzNE — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 12, 2025

El delincuente herido fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial y, posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. En su poder se encontró el bolso con el dinero, un arma de fuego y la motocicleta utilizada en el hurto.

Según las cifras de la Policía Metropolitana, en lo que va del año se han capturado a más de 23.000 personas en Bogotá por diversos delitos y se han incautado 916 armas de fuego, lo que representa un incremento del 25% con respecto al año anterior.