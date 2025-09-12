Resumen: En un operativo de inspección y control en el barrio Fontibón de Bogotá, las autoridades suspendieron un local de montallantas por su presunta vinculación con la banda de los ‘pinchallantas’. Tras un seguimiento detallado, la Policía halló en el interior del establecimiento pitos metálicos y otros elementos cortopunzantes que eran usados para dañar vehículos en la Calle 13, confirmando así las denuncias ciudadanas y desmantelando una de las bases de operaciones de esta red criminal.

¡Se les acabó el negocio! Autoridades suspenden montallantas en Fontibón estaría vinculado con los ‘pinchallantas’

En un operativo de inspección, vigilancia y control, las autoridades de Bogotá suspendieron un establecimiento de montallantas en la localidad de Fontibón. El negocio es señalado por la ciudadanía y la Policía de estar presuntamente vinculado con la banda de los ‘pinchallantas’, que opera en la zona.

La medida se tomó después de que los agentes encontraran, ocultos bajo una estiba, varios elementos modificados que serían utilizados para dañar vehículos. Entre los objetos hallados se encontraron pitos metálicos, láminas con punta y otros objetos cortopunzantes. Estos elementos eran similares a los que una ciudadana denunció que habían usado para pinchar la llanta de su carro 15 días antes.

La Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía de Bogotá habían estado monitoreando el establecimiento en el barrio San Pablo por varias semanas, tras recibir múltiples denuncias sobre irregularidades.

«Los ‘pinchallantas’ no seguirán haciendo de las suyas en Bogotá, tenemos identificados los puntos donde operan, su modus operandi y les estamos siguiendo el rastro para frenar estas acciones delictivas que afectan la vida y la seguridad de los bogotanos», afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

En lo que va del año, las autoridades han realizado más de 100 visitas de control a negocios de montallantas en diversas localidades de la capital, como parte de la ofensiva contra esta modalidad delictiva. La Policía aplicó la suspensión temporal de la actividad económica por presuntas conductas de daño en bien ajeno.