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    ¡Persecución de película en Bogotá! Tres presuntos ladrones fueron capturados tras disparar contra la Policía

    El operativo permitió recuperar cuatro celulares e incautar un arma de fuego durante la persecución.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Ladrones capturados
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    ¡Persecución de película en Bogotá! Tres presuntos ladrones fueron capturados tras disparar contra la Policía

    Resumen: Tres ciudadanos extranjeros fueron capturados en el sector de Galerías, Bogotá, tras un presunto hurto en un establecimiento comercial. Uno de ellos fue detenido con cuatro celulares, mientras los otros dos huyeron en motocicleta y, según la Policía, dispararon contra los uniformados durante la persecución. Finalmente, los tres fueron capturados y las autoridades incautaron un arma de fuego.

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    Tres ciudadanos extranjeros fueron capturados por la Policía Nacional luego de que, según las autoridades, presuntamente intentaran cometer un hurto en un establecimiento comercial del sector de Galerías, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá. El procedimiento terminó con una persecución, un intercambio de disparos y la recuperación de cuatro teléfonos celulares, además de la incautación de un arma de fuego.

    La alerta de la comunidad permitió reaccionar a tiempo

    Los hechos se conocieron cuando una patrulla de vigilancia realizaba labores de registro y control por el sector y recibió una alerta de la comunidad sobre un hurto que se estaría presentando dentro de un establecimiento de comercio.

    Ante el aviso, los uniformados reaccionaron y realizaron el seguimiento de los sospechosos. En medio del procedimiento, uno de los presuntos implicados fue alcanzado por la Policía y capturado. Durante la requisa, las autoridades encontraron en su poder cuatro dispositivos móviles, que fueron recuperados como parte del procedimiento.

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    Mientras se adelantaba esta intervención, otros dos presuntos integrantes del grupo intentaron escapar del lugar a bordo de una motocicleta. La huida dio paso a una persecución por varias cuadras, durante la cual, de acuerdo con la información entregada por la Policía, los sospechosos habrían disparado contra los uniformados.

    Persecución terminó con dos capturas y un arma incautada

    Frente a esta situación, los policías hicieron uso de sus armas de dotación para repeler la agresión y continuar con el procedimiento. La persecución terminó unas cuadras más adelante, donde los dos hombres fueron alcanzados y capturados por los uniformados.

    Además de la recuperación de los cuatro celulares, durante el operativo fue incautada un arma de fuego. Los tres capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

    El caso quedó en manos de la justicia, que deberá determinar la responsabilidad de los tres ciudadanos en los hechos investigados.

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