Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía capturó en el aeropuerto El Dorado a dos mujeres que llevaban 10 kilos de estupefacientes adheridos a las piernas con destino a Cali.

¡Iban caminando ‘raro’! Caen dos mujeres en El Dorado con 10 kilos de estupefacientes pegados a las piernas

Un operativo de control adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá en el Aeropuerto Internacional El Dorado permitió la captura de dos mujeres que pretendían abordar un vuelo con más de 10 kilogramos de estupefacientes adosados a sus extremidades inferiores.

La detección de las implicadas se dio gracias al monitoreo permanente de los operadores de seguridad en la terminal aérea, quienes identificaron desplazamientos y movimientos anómalos al caminar por parte de las pasajeras mientras transitaban por la zona de filtros del muelle nacional.

Al percatarse de la conducta irregular, las autoridades aeroportuarias interceptaron a las sospechosas para efectuar una verificación de antecedentes y un registro preventivo, procedimiento durante el cual evidenciaron un notable nerviosismo en ambas ciudadanas.

Al realizar la inspección minuciosa, los uniformados hallaron 18 paquetes recubiertos y adheridos a sus piernas que contenían sustancias ilícitas.

Según el informe técnico oficial, la incautación sumó un total de 5.445 gramos de clorhidrato de cocaína y 4.315 gramos de marihuana que tenían como destino final la ciudad de Cali.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Lea también: ¡A juntar agua en baldes! El Carmen de Viboral implementa cortes programados por reducción de sus fuentes hídricas

El teniente coronel Óscar Chauta, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que las procesadas corresponden a una persona de nacionalidad colombiana y otra venezolana.

Luego del hallazgo del cargamento de estupefacientes, las detenidas y el material confiscado quedaron formalmente bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación, entidad ante la cual responderán por el delito de fabricación, tráfico y porte de sustancias no permitidas.

Más noticias de Bogotá