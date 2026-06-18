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Resumen: Una persecución que recorrió varias localidades de Bogotá terminó con la captura de cinco personas y la aprehensión de un menor señalados de integrar una banda dedicada al robo de vehículos. Durante el operativo se incautaron armas traumáticas, placas falsas y dos automotores con irregularidades en su identificación.

¡Persecución de película en Bogotá! Cinco capturados y un menor aprehendido por presunto robo de vehículos

Una persecución policial que atravesó varias localidades del norte de Bogotá terminó con la captura de cinco personas y la aprehensión de un menor de edad, señalados de integrar una estructura dedicada al hurto de vehículos en la capital.

Todo comenzó durante labores de vigilancia de uniformados del CAI Alhambra, en la localidad de Suba. En medio de los controles, los agentes detectaron dos vehículos que llamaron su atención y decidieron solicitarles un registro. Sin embargo, los conductores ignoraron la orden de detenerse y emprendieron la fuga.

La persecución se extendió por distintos sectores de Suba, Usaquén y Barrios Unidos, mientras las autoridades intentaban interceptar a los sospechosos.

Huida, agresiones y disparos

Durante el seguimiento, uno de los automotores embistió a los uniformados que participaban en el operativo, mientras el otro continuó escapando.

La situación escaló cuando algunos de los ocupantes realizaron disparos contra los policías, lo que provocó un intercambio de disparos. Finalmente, los sospechosos fueron interceptados y reducidos por las autoridades.

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Elementos incautados

Tras las capturas, las autoridades inmovilizaron dos vehículos que presentaban irregularidades en sus sistemas de identificación. Además, fueron incautadas dos armas traumáticas, tres juegos de placas falsas y dos teléfonos celulares.

Estos seis sujetos, entre ellos un menor de edad, se dedicaban al hurto de vehículos en Bogotá. Todos quedaron en manos de las autoridades tras una persecución que se extendió por tres localidades. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad En su intento de huída embistieron a los uniformados de @PoliciaBogota. Se les… pic.twitter.com/G1ssC1yDoG — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) June 18, 2026

Todo el material quedó en poder de los investigadores, quienes buscan establecer si los detenidos estarían relacionados con otros casos de hurto de automotores ocurridos recientemente en la ciudad.

Antecedentes e investigación

La revisión de antecedentes permitió establecer que varios de los implicados registran anotaciones judiciales por delitos como hurto, receptación, tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego y secuestro, entre otros.

Los cinco capturados y el menor aprehendido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de falsedad marcaria, violencia contra servidor público y fabricación, tráfico o porte de armas.

Entretanto, la Policía Judicial continúa recopilando pruebas para determinar si el grupo tendría participación en otros hechos delictivos relacionados con el robo de vehículos en Bogotá.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la información ciudadana sigue siendo clave para combatir el crimen.