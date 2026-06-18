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Resumen: Un incendio en Usme afectó una vivienda y generó cierres viales en el sur de Bogotá. Bomberos controlaron la emergencia sin reportar personas lesionadas.

Voraz incendio consumió una vivienda en Usme y obligó al cierre de varias vías

Un incendio en Usme generó momentos de tensión este jueves 18 de junio en el sur de Bogotá luego de que las llamas consumieran parte de una vivienda ubicada en el barrio La Aurora, obligando al cierre temporal de varias vías y provocando afectaciones en la movilidad de la zona.

La emergencia se presentó en la intersección de la carrera 14L con calle 73C Sur, donde unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desplegaron un operativo para controlar la conflagración y evitar que se extendiera a otras edificaciones cercanas.

Según informaron las autoridades, la rápida reacción de los organismos de socorro permitió contener el fuego y proteger las viviendas vecinas en un sector caracterizado por su alta concentración residencial.

Debido a la magnitud de la emergencia, fue necesario restringir el paso vehicular en varios tramos de la calle 73 Sur, generando congestión para conductores de vehículos particulares y usuarios del transporte público.

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Pese a la intensidad del incendio y a la densa columna de humo que fue visible desde distintos puntos de la localidad, el balance entregado por los Bomberos de Bogotá confirmó que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales.

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Tras controlar la situación, los organismos de emergencia iniciaron las labores de aseguramiento del área y remoción de escombros, mientras expertos adelantan las investigaciones para establecer las causas que originaron el siniestro.

🚨Controlamos un incendio estructural en la Carrera 14 L con Calle 73 C Sur. No se reportaron personas lesionadas. Se asegura el área.

En Bomberos Bogotá servimos a la comunidad. pic.twitter.com/JGBAOTJUml — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) June 18, 2026

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