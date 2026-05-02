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Resumen: Dos hombres fueron capturados en Bogotá luego de ser señalados de hurtar una motocicleta en Suba, hecho que desencadenó una persecución policial que terminó en Kennedy, donde fueron interceptados, logrando la recuperación del vehículo e incautando un arma de fuego, quedando los implicados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

¡Persecución de película en Bogotá! Caen dos hombres tras robar moto en Suba y huir hasta Kennedy

Dos hombres fueron capturados en Bogotá tras ser señalados de participar en el hurto de una motocicleta en la localidad de Suba, en un caso que terminó con una persecución policial que se extendió hasta el sur de la ciudad.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la alerta oportuna de la ciudadanía permitió activar un operativo de reacción inmediata por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, lo que facilitó el seguimiento de los sospechosos mientras intentaban huir.

Persecución terminó en Kennedy

El despliegue de las patrullas se extendió por la avenida Boyacá, donde los uniformados iniciaron un seguimiento controlado a los presuntos responsables del hecho. La persecución culminó en el barrio Villa Nueva, en la localidad de Kennedy, donde finalmente fueron interceptados.

En ese punto se logró la detención de los dos hombres, quienes habrían participado en el hurto de la motocicleta registrado inicialmente en Suba.

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Recuperación del vehículo y hallazgo de arma

Durante el procedimiento policial se confirmó que uno de los capturados se movilizaba en la motocicleta reportada como hurtada. El vehículo fue recuperado por las autoridades en el mismo operativo.

Estos sujetos no lograron escapar en la motocicleta que habían hurtado en Suba y que habían llevado hasta Kennedy. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Los uniformados les cerraron el paso en la avenida Boyacá, recuperaron el vehículo y les fue incautada un arma de fuego. La reacción es inmediata. Alerte al 123.… pic.twitter.com/PV5TLOj9Xg — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 30, 2026

Asimismo, en el registro realizado tras la captura, los uniformados encontraron un arma de fuego que habría sido utilizada o portada por los implicados durante los hechos, elemento que también fue incautado.

Proceso judicial y llamado a la ciudadanía

Los dos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de avanzar en el proceso judicial por los delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

La Policía reiteró la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de casos y recordó a la comunidad que cualquier hecho delictivo puede ser reportado a través de la línea de emergencia 123, con el fin de facilitar la respuesta oportuna de las autoridades.