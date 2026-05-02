Resumen: La Policía realizó operativos en varias zonas de Bogotá y logró decomisar miles de autopartes y productos vehiculares de origen ilegal, almacenados en bodegas y viviendas. La mercancía, avaluada en más de 2.000 millones de pesos, no cumplía con estándares de calidad, lo que representa un riesgo para los usuarios. Las autoridades avanzan en la identificación de las redes responsables y reiteran el llamado a denunciar el comercio ilegal.

Duro golpe al contrabando de autopartes: incautan más de 130.000 piezas ilegales en Bogotá

Un amplio operativo adelantado por la Policía permitió sacar del mercado miles de autopartes y productos vehiculares que habrían ingresado ilegalmente al país, en una acción coordinada entre varias autoridades y el sector privado.

La intervención se desarrolló en Bogotá, donde unidades especializadas en delitos financieros y económicos, junto con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), ejecutaron operativos en cuatro localidades. Como resultado, fueron incautadas más de 130.000 piezas de origen extranjero que no cumplían con los requisitos legales de importación.

Golpe a bodegas y puntos de distribución

Uno de los hallazgos más relevantes se dio en una bodega ubicada en Fontibón. Allí, mediante una diligencia de allanamiento, se encontraron cerca de 125.000 rodamientos para motocicletas de distintos cilindrajes, almacenados sin los debidos soportes legales.

De manera paralela, en la localidad de Bosa, las autoridades intervinieron tres viviendas donde fueron decomisadas 165 unidades de aceite vehicular. En estos mismos lugares también se hallaron más de 14.000 insumos utilizados para su envasado, como etiquetas, envases plásticos y tapas, lo que evidenciaría un posible proceso de comercialización irregular.

Las acciones también se extendieron a Los Mártires y Engativá, donde fueron aprehendidas 7.966 autopartes falsificadas. Entre los elementos incautados se encontraban kits de embrague, repuestos mecánicos, bombas de agua, bombas de gasolina y otros componentes utilizados en vehículos.

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Riesgos para usuarios y avance investigativo

El valor total de la mercancía decomisada supera los 2.000 millones de pesos. Según el análisis técnico realizado por peritos autorizados, los productos no cumplían con estándares de autenticidad ni calidad, lo que además de vulnerar derechos de propiedad industrial, representa un riesgo directo para los usuarios.

Las autoridades advirtieron que este tipo de elementos puede comprometer la seguridad de quienes los utilizan, especialmente en vehículos, donde una falla mecánica podría tener consecuencias graves. Por eso, este tipo de operativos no solo buscan frenar el contrabando, sino también prevenir posibles accidentes derivados del uso de piezas defectuosas o falsificadas.

La Policía señaló que estas acciones hacen parte de una estrategia más amplia para combatir las redes dedicadas a la producción y distribución de mercancía ilegal. Además de la incautación, se avanza en la identificación de las estructuras responsables, con el objetivo de afectar sus finanzas y llevar a sus integrantes ante la justicia.

Desde el sector privado también se destacó la importancia del operativo, señalando que la circulación de productos falsificados impacta tanto la seguridad de los consumidores como la economía formal, al afectar millones de empleos vinculados a la industria.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con contrabando o comercialización ilegal de productos. Recordaron que se pueden reportar estos casos a través de la línea Anticontrabando 159 o la línea de emergencias 123, garantizando absoluta reserva en la información suministrada.