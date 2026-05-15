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Resumen: Persecución en Cali terminó con seis heridos, varios choques y un conductor de furgón capturado por conducir ebrio.

¡Como loco por la Suroriental! Conductor de furgón desató persecución, embistió motos y casi termina linchado en Cali

Momentos de tensión y caos se registraron durante la noche del pasado jueves 14 de mayo en Cali por un conductor de furgón que embistió motociclistas, dejando seis personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana, el hecho comenzó cuando ciudadanos alertaron a través de la línea 123 sobre un furgón que transitaba realizando maniobras peligrosas por la autopista Suroriental.

Tras la denuncia, uniformados activaron un “Plan Candado” para interceptar el vehículo. Según explicó la mayor Jessica Espejo, jefe seccional de Tránsito y Transporte de la Policía de Cali, el seguimiento inició en el sector de La Luna y se extendió por varias cuadras mientras el conductor intentaba escapar.

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Durante la persecución, el conductor del furgón habría embestido varios vehículos y motocicletas que se encontraban en la vía, dejando al menos seis personas heridas.

Las víctimas fueron atendidas por organismos de emergencia que llegaron hasta el lugar.

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El operativo finalizó en la autopista Suroriental con carrera 44, donde las autoridades, con apoyo de algunos ciudadanos, lograron detener el automotor. Sin embargo, la situación estuvo a punto de salirse de control cuando varias personas intentaron agredir al conductor en medio de la indignación por lo ocurrido.

La Policía intervino para evitar un posible linchamiento y trasladó al implicado a un centro asistencial, donde además se le practicaron pruebas de alcoholemia. Posteriormente, la Secretaría de Movilidad confirmó que el conductor dio positivo para consumo de alcohol.

Las autoridades adelantan el proceso de judicialización por lesiones personales culposas, daños en bien ajeno e infracciones de tránsito.

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