Abelardo alcanzó a Cepeda y Atlas Intel confirma la caída de la Paloma: El tigre le saca el doble de votos

Resumen: A 16 días de las elecciones presidenciales de 2026, la más reciente encuesta de AtlasIntel revela un panorama político reñido donde Iván Cepeda lidera la primera vuelta con el 37,6 % de los votos válidos, seguido de cerca por Abelardo de la Espriella con el 32,9 %, quien desplazó al tercer lugar a Paloma Valencia (16,7 %). Sin embargo, en un escenario de segunda vuelta, De la Espriella daría la sorpresa al vencer a Cepeda con un 44 % frente a un 40,4 %, impulsado por el alto rechazo ciudadano hacia el candidato del Pacto Histórico (46,5 %) y el descontento generalizado frente al actual gobierno de Gustavo Petro, cuya desaprobación alcanza el 50,6 %.

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A tan solo 16 días de los comicios presidenciales del 31 de mayo de 2026, el panorama político colombiano se agita con la publicación de la más reciente encuesta presencial de AtlasIntel para la revista SEMANA. El estudio revela un cambio de fuerzas significativo: el abogado Abelardo de la Espriella ha consolidado su candidatura, superando ampliamente a Paloma Valencia y acercándose peligrosamente a Iván Cepeda en la disputa por la Casa de Nariño.

Primera vuelta: Cepeda puntea, pero De la Espriella recorta distancia

De acuerdo con los resultados en votos válidos, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera la intención de voto con un 37,6 %. Sin embargo, la gran novedad es el salto de Abelardo de la Espriella, quien se ubica en un sólido segundo lugar con el 32,9 %. Por su parte, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático queda rezagada al tercer puesto, alcanzando apenas un 16,7 %.

El resto de los aspirantes se encuentran muy distantes de los líderes: Sergio Fajardo suma el 4,9 % y Claudia López el 3,5 %. El voto en blanco se ubica en el 3,2 %.

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Segunda vuelta: De la Espriella sería el próximo presidente

La medición de AtlasIntel ilustra además escenarios de segunda vuelta que traen malas noticias para la izquierda.

En un posible balotaje, Abelardo de la Espriella derrotaría a Iván Cepeda con el 44 % de los sufragios, frente al 40,4 % del candidato progresista.

Si el enfrentamiento final fuera entre Paloma Valencia y Cepeda, la contienda terminaría en un empate técnico, con Valencia registrando el 40,6 % y Cepeda el 39,2 % (teniendo en cuenta que el margen de error es del 1 %).

Cepeda ganaría holgadamente solo en un eventual choque contra Sergio Fajardo, con un 39,4 % sobre un 26,3 %.

Este desempeño proyectado en la segunda ronda está marcado fuertemente por los niveles de rechazo a los candidatos. La encuesta señala que Iván Cepeda tiene un mayor rechazo ciudadano (46,5 %) comparado con el de De la Espriella (39,3 %).

El peso del gobierno Petro

Todo este reacomodo electoral coincide con la actual percepción de los colombianos sobre la administración en curso. Según el estudio, el 50,6 % de los encuestados desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro, mientras que el 38,1 % la avala.

Nota técnica: La encuesta presencial fue realizada a 5.039 personas en todas las regiones del país entre el 9 y el 14 de mayo de 2026, con un margen de error del 1 % y un nivel de confianza del 95 %.

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