‘Como de película’: Cámaras LPR guiaron persecución y frustraron presunto hurto en Medellín

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Resumen: Una persecución monitorizada por cámaras LPR permitió interceptar a dos presuntos delincuentes armados en Medellín antes de que cometieran un hurto, según informó el alcalde Federico Gutiérrez.

Una intensa persecución monitoreada en tiempo real desde el sistema de videovigilancia de Medellín permitió a las autoridades interceptar a dos hombres que se movilizaban en motocicletas y que, al parecer, pretendían cometer un hurto en la ciudad.

El operativo quedó registrado en videos compartidos por el alcalde Federico Gutiérrez a través de sus redes sociales.

Según explicó el mandatario, la persecución se activó luego de que las cámaras LPR detectaran el paso de dos motos sospechosas por diferentes sectores de Medellín.

Desde el centro de monitoreo, operadores comenzaron a seguir los movimientos de los vehículos mientras transmitían información en vivo a las patrullas desplegadas en las calles.

En los audios difundidos se escucha cómo el personal encargado del seguimiento iba reportando las rutas y ubicaciones exactas de las motocicletas por corredores como Candelaria, Salvador, Villa Hermosa y Buenos Aires. También alertaban sobre la posible presencia de un arma de fuego y coordinaban el cierre de vías para evitar la fuga de los sospechosos.

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De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía, los ocupantes de las motos habrían intentado interceptar a otro motociclista en sectores del occidente de la ciudad, pero fueron ubicados antes de que el presunto robo se concretara.

La persecución terminó con la interceptación de ambos sujetos por parte de uniformados de la Policía Metropolitana. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron un arma de fuego que quedó en poder de las autoridades judiciales para las investigaciones correspondientes.

Federico Gutiérrez destacó el funcionamiento del sistema de cámaras LPR y aseguró que este tipo de tecnología permite reaccionar de manera rápida ante posibles hechos delictivos. “Seguimos cerrándoles el paso a los bandidos. Uno a uno van cayendo”, expresó el alcalde en su publicación.

Las autoridades señalaron que este tipo de monitoreo hace parte de las estrategias de seguridad implementadas en Medellín para combatir el hurto y fortalecer la capacidad de reacción de la Policía en tiempo real.

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