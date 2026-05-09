Restaurantes, salud y alimentos disparan la inflación en Colombia

Resumen: La inflación en Colombia volvió a subir en abril de 2026 y alcanzó el 5,68 %, según el Dane. Restaurantes, alimentos y servicios de salud lideraron los incrementos en el costo de vida.

La inflación en Colombia volvió a mostrar un incremento durante abril de 2026 y continúa generando presión sobre el bolsillo de millones de hogares.

De acuerdo con el más reciente reporte entregado por el Dane, la inflación anual pasó de 5,56% en marzo a 5,68% en abril, mientras que la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,78%.

El informe señala que el aumento en la inflación estuvo impulsado principalmente por los costos relacionados con vivienda, servicios públicos, alimentos y el consumo en restaurantes.

Precisamente, la categoría de restaurantes y hoteles fue la que registró la mayor variación anual, alcanzando el 9,61%.

Entre los productos y servicios que más subieron de precio aparecen las bebidas calientes preparadas para consumo inmediato, como café y chocolate, además de las comidas rápidas y platos servidos en restaurantes.

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El Dane también reportó incrementos importantes en servicios de alojamiento y establecimientos nocturnos. Otro de los sectores que más impactó el comportamiento de la inflación fue el de salud, que presentó una variación anual de 8,21%.

La división de recreación y cultura fue la que presentó el menor crecimiento. Incluso, algunos equipos tecnológicos y electrónicos reflejaron reducciones en sus precios, especialmente productos relacionados con audio, video y tecnología informática.

En cuanto al comportamiento por ciudades, Pereira encabezó el listado con la inflación más alta del país al registrar 6,76%, seguida de Armenia y Bucaramanga. Bogotá también se mantuvo por encima del promedio nacional con una variación anual de 5,60%.

Por el contrario, Riohacha, Santa Marta y Valledupar reportaron los menores niveles de incremento en el costo de vida.

El reporte del Dane se conoce en medio de la expectativa económica por las decisiones que pueda adoptar el Banco de la República frente a las tasas de interés y el comportamiento de los precios en los próximos meses.

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