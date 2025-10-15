Resumen: El grupo de comedia 'Perros Criollos', integrado por Lokillo Flórez, Juan Pablo Martínez y Julián Gaviria, anunció el fin de su proyecto tras varios años de éxito en Colombia y el exterior. Durante su último show en Bogotá, confirmaron que no continuarán grabando ni realizando presentaciones en vivo, cumpliendo la promesa de cerrar el ciclo en su mejor momento. Aunque el formato llega a su fin, los comediantes aseguraron que seguirán desarrollando nuevos proyectos individuales, dejando un legado importante en el humor colombiano.

‘Perros Criollos’ se despide en su mejor momento: Lokillo y su grupo anuncian el fin del show que revolucionó la comedia en Colombia

El grupo de comedia Perros Criollos, integrado por Lokillo Flórez, Juan Pablo Martínez (JP) y Julián Gaviria (El de las Fotos), anunció oficialmente el cierre de su proyecto tras varios años de éxito en escenarios nacionales e internacionales. La noticia se dio durante su más reciente presentación en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde sorprendieron al público con una emotiva despedida.

“Acaban de ver el último show de Perros Criollos en Bogotá”, expresó Lokillo frente a miles de asistentes, confirmando que no continuarán grabando programas ni realizando nuevas funciones en vivo. El anuncio generó conmoción entre los fanáticos, quienes reaccionaron con aplausos, lágrimas y mensajes de agradecimiento por el legado humorístico que deja el trío paisa.

El cierre de Perros Criollos no responde a conflictos internos ni a decisiones impuestas. Según sus integrantes, se trata del cumplimiento de una promesa que hicieron al inicio del proyecto: terminar cuando estuvieran en su mejor momento, para mantener intacta la esencia y la calidad del espectáculo. “Desde el primer día nos prometimos que esto no sería por fama ni por dinero, sino porque nos salía del corazón”, dijo Lokillo durante la presentación.

Esto le podría interesar: ¡Sin alas, pero volando alto! Daniela Álvarez rompe barreras y brillará en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El proyecto nació en Medellín en 2022, cuando los tres humoristas comenzaron a presentarse en bares locales ante públicos reducidos. Con el tiempo, su estilo fresco, cercano y espontáneo los llevó a llenar grandes escenarios, realizar giras por Estados Unidos y Europa y convertirse en uno de los fenómenos más virales del humor colombiano.

En su despedida, Lokillo destacó la importancia del grupo en la escena cómica del país, asegurando que Perros Criollos demostró que la comedia puede unir y transformar. “Marcamos un hito en la historia del humor colombiano. Mientras algunos se pelean por quién es mejor o peor, nosotros simplemente queríamos hacer reír”, afirmó.

Aunque el show llega a su fin, el trío cumplirá con los compromisos pendientes, entre ellos una presentación en Bucaramanga y una gira de despedida por seis ciudades de España. Sobre el futuro, cada uno de los integrantes continuará desarrollando nuevos proyectos creativos, manteniendo vivo el espíritu de la “manada criolla”.

Con este anuncio, Perros Criollos pone punto final a una etapa que transformó la escena del humor en Colombia, consolidándose como uno de los proyectos más exitosos y recordados del país.