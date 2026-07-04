Resumen: Un perro rescatado murió tras recibir varios disparos en una zona rural de Manizales. Su dueño también resultó herido y las autoridades investigan si hubo maltrato animal o legítima defensa.

¡Tragedia en Manizales! Mataron a un perro rescatado y su dueño terminó herido de bala

Un perro rescatado murió tras recibir varios disparos durante un altercado ocurrido en la zona rural de Manizales. En el mismo hecho, su dueño resultó herido de bala en una pierna, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

El caso ocurrió en la antigua vía hacia Chinchiná y tuvo como protagonista a ‘Oro’, un canino que había sido rescatado y rehabilitado por la Unidad de Protección Animal (UPA) de la Alcaldía de Manizales antes de ser adoptado por una familia.

Según la información entregada por las autoridades, el presunto responsable es un hombre de 55 años, señalado de ser un oficial retirado del Ejército. De acuerdo con su versión, utilizó un revólver calibre .38, para el que tenía permiso, porque el animal supuestamente intentó atacarlo y morderlo.

Tras la muerte del perro rescatado, el dueño del canino, de 28 años, habría reaccionado enfrentando al presunto agresor con un machete. En medio del altercado, el hombre volvió a disparar y lesionó al joven en una pierna. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Posteriormente, el señalado agresor se comunicó con las autoridades para entregarse voluntariamente y puso a disposición el arma que, presuntamente, utilizó durante los hechos. Sin embargo, quedó en libertad mientras avanzan las investigaciones para determinar si actuó en legítima defensa o si deberá responder por lesiones personales y un posible caso de maltrato animal.

La Secretaría de Medio Ambiente de Manizales informó que activó la ruta de atención por presunto maltrato animal en coordinación con la Policía y la Fiscalía. Además, se practicará una necropsia a ‘Oro’ para establecer si el caso puede ser investigado bajo la Ley Ángel, norma que endurece las sanciones contra quienes cometan actos de violencia contra los animales en Colombia.

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