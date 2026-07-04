Resumen: Más allá de las atajadas, el momento que coronó la mágica noche de Vozinha ocurrió con el pitazo final. El guardameta africano se acercó al capitán argentino para saludarlo, pero la reacción del '10' lo tomó por sorpresa.

El sueño cumplido de Vozinha: ahogó el grito de gol de Messi y se llevó su preciada camiseta

Minuto30.com .- El vibrante partido entre Argentina y Cabo Verde terminó con un «regalo» para el portero estrella del equipo africano; aunque el marcador final favoreció a la Albiceleste (3-2 en la prórroga), el encuentro por los dieciseisavos de final dejó a un héroe indiscutido en la cancha: Vozinha.

El veterano arquero caboverdiano cumplió el sueño de muchos al negarle el gol a Lionel Messi en múltiples ocasiones. Su exhibición fue memorable e incluyó atajadas espectaculares, destacando un mano a mano providencial y dos cobros de tiro libre que el astro argentino no pudo celebrar. Cabo Verde no logró el pase a octavos, pero se despide dejando una imagen impecable y demostrando que ya ha hecho historia en la competición.

El emotivo cruce de palabras con su ídolo

Más allá de las atajadas, el momento que coronó la mágica noche de Vozinha ocurrió con el pitazo final. El guardameta africano se acercó al capitán argentino para saludarlo, pero la reacción del ’10’ lo tomó por sorpresa.

«Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: ‘Buen trabajo. Eres un portero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti’. Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí», relató el guardameta.

El trofeo más preciado en el túnel de vestuarios

La deportividad y el respeto mutuo sellaron la jornada. Vozinha no desaprovechó la oportunidad para devolverle el elogio al rosarino y hacerle la petición que todo jugador anhela:

«Le di las gracias y respondí: ‘Gracias, Leo. Tú eres el mejor’. Luego le pedí su camiseta del partido».

Fiel a su costumbre con los rivales que lo admiran, Messi accedió de inmediato con una sonrisa: «Por supuesto. Te la daré en el túnel de vestuarios».

Un final de película para un arquero que llegó a este Mundial 2026 con el humilde deseo de representar a su país, y se marcha con una actuación inolvidable y el reconocimiento del mejor jugador del planeta.