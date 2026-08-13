¡El incendio no afloja! Refuerzan con helicóptero las labores en Abejorral, Antioquia

Resumen: Un incendio forestal en Abejorral obligó a evacuar 30 viviendas. Un helicóptero Black Hawk apoya las labores de control junto a Bomberos y Ejército.

Un incendio forestal que avanza por varias veredas de Abejorral, en el Oriente de Antioquia, continúa bajo atención de organismos de emergencia y autoridades, luego de que 30 viviendas fueran evacuadas ante el riesgo generado por las llamas.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó este jueves 13 de agosto, que fueron reactivadas las operaciones aéreas con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para apoyar las labores de control de la emergencia. El mandatario señaló que la prioridad es contener el fuego y proteger a la población.

“Antioqueños, reactivamos operaciones con helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana para controlar el incendio forestal en Abejorral. Simultáneamente, articulamos acciones en terreno con equipos de Bomberos del Oriente y Ejército”, indicó Rendón.

En tierra también trabajan soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, del Ejército, junto con el Cuerpo de Bomberos y la Alcaldía Municipal. Los equipos adelantan acciones para contener las llamas y reducir los riesgos para las comunidades y el ecosistema.

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La emergencia se concentra principalmente en la vereda La Peña, aunque los reportes señalan que el fuego afecta varias zonas rurales del municipio. Las condiciones del terreno han representado dificultades para las labores de atención, por lo que el apoyo aéreo resulta fundamental para llegar a sectores de difícil acceso.

Para reforzar el combate del incendio forestal, la Fuerza Aeroespacial Colombiana utiliza un helicóptero Black Hawk en las operaciones desarrolladas durante la jornada.

La evacuación preventiva de las 30 viviendas se realizó debido al riesgo generado por la conflagración. Las autoridades mantienen el despliegue de personal y equipos mientras continúan las labores para evitar que las llamas sigan avanzando.

El gobernador reiteró que las acciones coordinadas entre las autoridades y los organismos de socorro buscan controlar el incendio forestal y salvaguardar la vida de los habitantes de las zonas rurales de Abejorral.

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