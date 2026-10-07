¿Se le perdió un perrito por el Portal de la 80 en Bogotá? Transmilenio lo encontró

Resumen: Un perrito fue hallado deambulando en la plataforma 1 del Portal 80 de TransMilenio en Bogotá. La empresa de transporte activó la búsqueda urgente de sus dueños.
Minuto30.com .- A través de sus canales oficiales, el sistema de transporte masivo TransMilenio hizo un llamado a la solidaridad ciudadana para lograr el pronto reencuentro entre un perrito extraviado y su familia en el occidente de Bogotá.
De acuerdo con el reporte entregado por la entidad, el animal de compañía llegó deambulando y desorientado sobre las 9:35 de la mañana a las instalaciones del Portal 80, ubicándose específicamente en la plataforma número 1 de la estación.
Todo indica que el canino se encuentra perdido tras haberse separado de sus dueños, por lo que el personal del sistema de transporte hizo un alto para resguardarlo y visibilizar su caso, entendiendo que muy probablemente hay una familia buscándolo de manera desesperada.
TransMilenio invitó a los usuarios y a la comunidad digital a compartir masivamente la información de su hallazgo a través de las redes sociales para que el mensaje se viralice y el perrito pueda volver a casa lo más pronto posible. Quienes lo reconozcan o tengan información sobre sus cuidadores, pueden acercarse directamente al personal de atención o a las autoridades presentes en el Portal 80.
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