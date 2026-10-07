Resumen: Un perrito fue hallado deambulando en la plataforma 1 del Portal 80 de TransMilenio en Bogotá. La empresa de transporte activó la búsqueda urgente de sus dueños.

¿Se le perdió un perrito por el Portal de la 80 en Bogotá? Transmilenio lo encontró

Minuto30.com .- A través de sus canales oficiales, el sistema de transporte masivo TransMilenio hizo un llamado a la solidaridad ciudadana para lograr el pronto reencuentro entre un perrito extraviado y su familia en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con el reporte entregado por la entidad, el animal de compañía llegó deambulando y desorientado sobre las 9:35 de la mañana a las instalaciones del Portal 80, ubicándose específicamente en la plataforma número 1 de la estación.

Foto: Transmilenio Foto: Transmilenio

Todo indica que el canino se encuentra perdido tras haberse separado de sus dueños, por lo que el personal del sistema de transporte hizo un alto para resguardarlo y visibilizar su caso, entendiendo que muy probablemente hay una familia buscándolo de manera desesperada.

TransMilenio invitó a los usuarios y a la comunidad digital a compartir masivamente la información de su hallazgo a través de las redes sociales para que el mensaje se viralice y el perrito pueda volver a casa lo más pronto posible. Quienes lo reconozcan o tengan información sobre sus cuidadores, pueden acercarse directamente al personal de atención o a las autoridades presentes en el Portal 80.