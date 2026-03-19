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    ¡Qué crueldad! Lanzan a un perrito desde el piso 25 de un edificio en Bogotá

    Lanzaron a un perrito desde un piso 25, causándole la muerte en Bogotá. Autoridades investigan lo ocurrido.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Qué crueldad! Lanzan a un perrito desde el piso 25 de un edificio en Bogotá
    Captura del video de redes sociales.
    ¡Qué crueldad! Lanzan a un perrito desde el piso 25 de un edificio en Bogotá

    Resumen: Indignación en Bogotá por caso de maltrato animal: un perro fue lanzado desde un piso 25 en Kennedy. Autoridades investigan lo ocurrido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un caso de extrema crueldad contra los animales tiene consternada a la ciudadanía tras conocerse que un perrito fue lanzado desde el piso 25 de un edificio en la localidad de Kennedy, Bogotá.

    Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado 18 de marzo, cuando, según versiones de residentes del conjunto residencial, un hombre habría estado arrojando objetos desde la ventana del apartamento en el que se encontraba. Pese a las alertas de los vecinos, la situación se prolongó durante varias horas.

    En medio de este comportamiento, al parecer, el sujeto lanzó a ‘Tonny’, un perrito criollo que, según se conoció, había sido adoptado hace aproximadamente tres años. El impacto le causó la muerte de manera inmediata.

    De acuerdo con el reporte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, el responsable se encontraba, presuntamente, bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

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    Tras lo ocurrido, al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el grupo especializado en la lucha contra el maltrato animal para iniciar las investigaciones correspondientes.

    El caso quedó en manos de la Fiscalía, que deberá esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del implicado. Entre tanto, el Instituto de Protección Animal anunció que acompañará jurídicamente el proceso y brindará apoyo psicosocial a la familia del animal.

    Este nuevo hecho ha generado rechazo e indignación en redes sociales, donde ciudadanos exigen justicia y sanciones ejemplares contra el responsable.

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