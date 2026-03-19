Resumen: Rescatan a mujer de 72 años tras explosión en vivienda de Rionegro. Emergencia movilizó a bomberos, Ejército y personal médico.

¡Atrapada entre los escombros! Rescatan a adulta mayor tras explosión en una vivienda de Rionegro

Una explosión en Rionegro generó momentos de angustia en zona rural del municipio, luego de que una vivienda resultara gravemente afectada y una mujer de 72 años quedara atrapada entre los escombros.

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves 19 de marzo, en la vereda Mampuesto. Según las autoridades, la detonación habría sido provocada por acumulación de gases al interior del inmueble.

Tras conocerse la situación, los organismos de socorro activaron de inmediato los protocolos de atención para salvaguardar la vida de la persona afectada.

En el operativo participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro, junto con la Oficina de Gestión del Riesgo y el apoyo del Ejército Nacional. En total, se desplegó un equipo conformado por 15 bomberos, una máquina extintora y dos camionetas, además de cuatro profesionales especializados en gestión del riesgo.

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Asimismo, se contó con el respaldo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que dispuso una ambulancia y tres unidades para atender cualquier eventualidad durante las labores de rescate. También hicieron presencia dos unidades de movilidad y 12 integrantes del grupo de rescate del Ejército, quienes apoyaron las maniobras en la zona afectada.

Las labores se concentraron en ubicar y liberar a la adulta mayor, quien permanecía atrapada tras el colapso parcial de la estructura. La rápida reacción de los equipos permitió avanzar en medio de condiciones complejas, mientras se controlaban los riesgos derivados de la explosión.

Las autoridades continúan evaluando las causas exactas del incidente y el estado estructural de la vivienda, mientras reiteran el llamado a la comunidad a extremar precauciones con el manejo de gas en los hogares.

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