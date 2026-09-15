Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Fuentes del Gobierno Nacional y de la Aeronáutica Civil confirmaron este martes 15 de septiembre que los equipos de rescate lograron acceder al punto exacto donde se estrelló la avioneta desaparecida desde el pasado domingo. Las primeras informaciones apuntan a un desenlace fatal para sus cinco ocupantes.

A 9.000 pies de altura: organismos de socorro llegan al lugar del siniestro de la avioneta Cessna T206

Minuto30.com .- Tras dos intensos días de búsqueda por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y los organismos de socorro, sobre las 11:00 de la mañana de hoy se reportó el hallazgo de la avioneta tipo Cessna T206, confirma el periódico El Tiempo.

La aeronave fue localizada a unos 9.000 pies de altura, en una agreste zona montañosa en las inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, en la frontera entre los departamentos de Chocó y Risaralda.

De acuerdo con los reportes preliminares entregados por las autoridades que inspeccionan la zona del impacto, todo indica que no hay sobrevivientes del siniestro aéreo.

Una misión médica que terminó en tragedia

La comunicación con la aeronave se había perdido hacia las 9:30 de la mañana del domingo, cuando cubría la ruta entre el municipio de Condoto (Chocó) y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

En la avioneta viajaban cinco personas. Además del piloto a cargo de la ruta, el vuelo transportaba a un equipo de cuatro mujeres profesionales de la salud, quienes regresaban a la capital tras haber cumplido una destacada labor social. Según informó la Alcaldía de Condoto, las mujeres habían permanecido varios días en el municipio brindando atención médica especializada y liderando brigadas de promoción de la salud.

Ocupantes de la aeronave:

Mehmet Cankaya: Piloto de la avioneta.

Perla Costanza Álvarez: Pasajera y profesional de la salud.

Sandy García: Pasajera y profesional de la salud.

María Guzmán: Pasajera y profesional de la salud.

Yuliza Figueredo: Pasajera y profesional de la salud.

Las autoridades competentes ya iniciaron los protocolos para la recuperación de los cuerpos y la posterior investigación que determinará las causas técnicas o climáticas que provocaron esta emergencia.