Indignación en Bosa: perrita murió tras ser presuntamente lanzada de un segundo piso

Resumen: Una perrita murió en Bosa tras ser presuntamente lanzada de un segundo piso. Autoridades abrieron noticia criminal y la ciudadanía exige justicia.

La comunidad de Bosa está consternada tras conocerse un nuevo caso de presunto maltrato animal en el que una perrita perdió la vida luego de, presuntamente, haber sido lanzada desde un segundo piso.

El hecho fue difundido por la senadora Andrea Padilla, generó indignación entre los residentes y un fuerte llamado a la justicia.

En las imágenes se observa a una mujer tomando a la mascota y, aparentemente, arrojándola al suelo desde la parte superior del edificio.

La escena dejó perplejos a los vecinos, quienes corrieron de inmediato para revisar el estado de la perrita. Minutos después, la mujer descendió al primer piso para recoger el cuerpo sin vida del animal.

Según explicó luego, la mascota “se resbaló” de sus manos, versión que fue rechazada por la congresista y por quienes presenciaron el hecho.

Tras conocerse lo ocurrido, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal confirmó que la Policía Nacional y la Fiscalía adelantaron las labores técnicas y jurídicas en la zona. Así mismo, se creó una investigación en ambas entidades, y el IDPYBA actuará como representante del animal víctima durante el proceso.

La senadora Andrea Padilla expresó su rechazo al asegurar que se trataría de un acto intencional. “Esa perrita fue arrojada intencionalmente y murió. Esto es un delito agravado y tiene cárcel gracias a la Ley Ángel”, señaló.

El cuerpo del animal fue levantado por la Fiscalía para la respectiva necropsia, mientras las autoridades elaboran un informe detallado que permitirá esclarecer lo sucedido y avanzar en la judicialización correspondiente.

Cabe recordar que, según la Ley 2455 de 2025, quien cause la muerte de un animal mediante maltrato animal enfrenta penas de 32 a 56 meses de prisión, además de inhabilidades y multas.

