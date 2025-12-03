‘Cuando nos ponemos objetivos comunes, lo logramos’: Fico Gutiérrez sobre resultados de Medellín Cómo Vamos

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez destacó el informe de Medellín Cómo Vamos que revela que 63% de los habitantes cree que la ciudad va por buen camino, con reducción del hambre y cero muertes por desnutrición infantil.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró los resultados del Informe de Calidad de Vida y la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 presentado por Medellín Cómo Vamos, que reveló que el 63% de los habitantes considera que la ciudad va por buen camino, un aumento de 23 puntos porcentuales frente a 2023.

El informe destacó indicadores positivos como la reducción del hambre, que pasó de 28% en 2024 a 19% en 2025, acercándose a niveles previos a la pandemia. Además, se registraron cero muertes por desnutrición en niñas y niños durante el último año, frente a cinco casos entre 2022 y 2023.

Para esta edición, Medellín Cómo Vamos recopiló las opiniones de 1.800 personas en las 16 comunas y los cinco corregimientos.

Entre los resultados sobresale que el 41% de las personas considera que la situación económica de su hogar mejoró en el último año, un aumento frente al 35% registrado en 2024.

Cero Hambre y programas sociales: los logros destacados

“Entre los sectores productivo, público, universidades y sociedad civil diseñamos el programa Cero Hambre, que aspiro que jamás se acabe. Podemos tener diferencias ideológicas, políticas, pero cuando nos ponemos objetivos comunes, lo logramos”, señaló el alcalde Gutiérrez.

El mandatario local destacó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) aumentó de 220.000 a 244.000 beneficiarios y llegará a 277.000; Con Buen Comienzo 365, la atención pasó de 210 días al año a todo el año, incluyendo paquetes alimentarios para fines de semana y vacaciones.

Medellín y el Valle de Aburrá se mantienen con una de las tasas de desempleo más bajas entre las principales áreas metropolitanas, con un 6,4%. A esto se suma un aumento del 18% en el ingreso promedio de la ciudad entre 2023 y 2024, así como una reducción de la pobreza del 27% al 22% entre 2022 y 2024.

La tasa de desnutrición aguda en niñas y niños presentó una reducción histórica al pasar de 1,1% en 2023 a 0,4% este año, consolidando los resultados de las políticas de seguridad alimentaria implementadas por la administración distrital.

Se evidenció un fortalecimiento de la economía local, con mayor protagonismo de los sectores cultural, creativo y turístico.

El número de personas ocupadas en el sector cultural y creativo pasó de 60.000 en 2021 a 90.000 en 2025. La asistencia a actividades culturales aumentó en un 67%, la cifra más alta desde que se realiza esta medición.

Seguridad mejora, pero la convivencia sigue siendo un reto

En materia de seguridad, la percepción pasó de 42% a 51% entre 2023 y 2025. Las denuncias por hurto a personas bajaron un 22% en 2024 y otro 19% en 2025, mientras que el hurto a motos presentó una caída del 24%.

Sin embargo, el informe señala que la convivencia sigue siendo un foco crítico. En 2024 se registraron 121.754 llamadas al 123 por ruido, y entre enero y octubre de 2025 estas aumentaron un 16% frente al mismo periodo del año anterior. Las llamadas por riñas superan las 50.000 cada año, con un promedio de 147 diarias.

El programa resaltó la capacidad y gestión pública de la alcaldía. Un 43% de habitantes dijo estar conforme con la inversión de los recursos públicos. Medellín cuenta con una de las posiciones fiscales más fuertes del país: en 2024, solo el 18,33% de sus ingresos provino de transferencias nacionales.

Las transferencias de EPM en 2024 fueron de alrededor de $2 billones, destinados a proyectos de inversión social. La imagen favorable de las entidades del Conglomerado Público aumentó seis puntos porcentuales entre 2023 y 2025, destacándose el Metro de Medellín, EPM, Emvarias, el Inder y Buen Comienzo.

“Vamos a analizar las propuestas de Medellín Cómo Vamos. Los indicadores tienen que ser mejores, por más que hayan mejorado, y se va a ver más inversión”, finalizó el alcalde.

