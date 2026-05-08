Indignación total en Tolima: rescatan a perrita tras grave denuncia de abuso

Resumen: Autoridades del Tolima investigan un presunto caso de abuso contra una canina en Chaparral. El animal fue trasladado a Ibagué para atención médica especializada.

Un presunto caso de abuso contra una canina en el municipio de Chaparral, al sur del Tolima, generó rechazo entre ciudadanos y colectivos animalistas, además de activar una respuesta inmediata por parte de las autoridades departamentales.

La denuncia comenzó a circular a través de redes sociales y organizaciones defensoras de animales, lo que permitió poner en conocimiento el caso y avanzar en las primeras acciones institucionales.

Según informó la Secretaría del Interior del Tolima, tras conocerse la denuncia se inició un proceso articulado entre distintas entidades para atender la situación y proteger a la perrita, identificada como Estrella. El caso de abuso despertó preocupación debido a la gravedad de los señalamientos y a la necesidad de esclarecer lo ocurrido.

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La canina fue trasladada desde Chaparral hasta la ciudad de Ibagué, donde actualmente recibe atención médica especializada en el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima.

Allí le realizaron diferentes valoraciones clínicas y exámenes que serán fundamentales para determinar las condiciones en las que llegó el animal y aportar elementos dentro de la investigación.

Las autoridades señalaron que el centro veterinario deberá emitir un informe técnico y pericial dirigido a la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso judicial y establecer responsabilidades frente al presunto abuso.

De acuerdo con información preliminar entregada por funcionarios del departamento, la persona señalada en este caso sería un adulto mayor, aunque hasta el momento no se han revelado mayores detalles mientras avanzan las investigaciones.

Entretanto, Estrella continúa bajo observación médica y permanecerá en recuperación mientras especialistas monitorean su estado de salud. Posteriormente, la perrita sería entregada en adopción para garantizarle un nuevo entorno seguro.

Desde la Gobernación del Tolima reiteraron el rechazo frente a cualquier hecho relacionado con maltrato o abuso animal e hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente este tipo de situaciones. Asimismo, indicaron que seguirán fortaleciendo las acciones institucionales encaminadas a la protección y bienestar de los animales en el departamento.

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