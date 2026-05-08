Resumen: Netflix estrenará el 21 de mayo la miniserie documental JAMES, una producción de tres episodios en la que James Rodríguez contará en primera persona los momentos más importantes de su vida y carrera. El proyecto incluirá imágenes inéditas y testimonios de figuras como Falcao, Luis Díaz, David Ospina, Sergio Ramos, Marcelo, Pékerman y Carlo Ancelotti, además de repasar su consagración en Brasil 2014 y su regreso con la Selección Colombia en la Copa América 2024.

¡El ’10’ llega a Netflix! Ya salió el tráiler del documental de James Rodríguez y su fecha de estreno

Netflix confirmó el lanzamiento de JAMES, una miniserie documental centrada en la vida y carrera de James Rodríguez, actual capitán de la Selección Colombia, que repasará desde sus primeros pasos en el fútbol hasta sus años en la élite europea y su presente como jugador vigente a los 34 años.

La producción llegará a la plataforma en medio de un momento clave para el mediocampista, cuando la mirada de los hinchas comienza a proyectarse hacia el camino de Colombia rumbo al Mundial de 2026.

Fecha de estreno y formato de la serie

De acuerdo con la información divulgada por la plataforma, la docuserie se estrenará el jueves 21 de mayo y contará con tres episodios.

Netflix señaló en un comunicado que: «Por primera vez James Rodríguez cuenta su historia en primera persona y revela el camino que recorrió para convertirse en un símbolo dentro y fuera de la cancha», una frase que marca el tono íntimo que tendrá la producción.

Un recorrido por su carrera: de Colombia al fútbol europeo

La serie mostrará momentos que han sido determinantes en la trayectoria del volante, incluyendo su ascenso desde sus inicios en el fútbol colombiano y su posterior consolidación en el escenario internacional.

Según lo revelado, el documental repasará su paso por clubes como el Real Madrid y el Bayern Múnich, etapas que marcaron el punto más alto de su carrera, pero que también estuvieron acompañadas por desafíos como lesiones, críticas y decisiones que influyeron en su recorrido profesional.

Además, uno de los capítulos centrales estará enfocado en su consagración durante el Mundial de Brasil 2014, torneo donde James se convirtió en una de las figuras más destacadas.

Regreso a la Selección y presencia en Copa América 2024

La producción también abordará su retorno como protagonista en la Selección Colombia y su participación en la Copa América 2024, un periodo que significó un nuevo impulso en su historia con ‘La Tricolor’.

Netflix destacó que el proyecto busca mostrar el trasfondo emocional y deportivo de cada etapa, resaltando no solo los logros, sino también los momentos difíciles que moldearon su mentalidad como deportista.

Testimonios de estrellas del fútbol mundial

En el tráiler oficial se anticipa la participación de figuras cercanas al jugador, tanto dentro como fuera del campo. Entre los nombres que aparecen se encuentran Radamel Falcao García, Luis Díaz, David Ospina, Sergio Ramos, Marcelo, así como entrenadores como Carlo Ancelotti, el exseleccionador José Néstor Pékerman y el actual técnico de Colombia, Néstor Lorenzo.

También se observa la aparición de su madre, María del Pilar Rubio, quien comparte parte de la visión familiar sobre la carrera del futbolista. En uno de los fragmentos más comentados del adelanto, ella recuerda que no veía con total entusiasmo que su hijo se dedicara al fútbol.

Las críticas y la presión: una faceta más personal

El tráiler también deja ver que James hablará sobre la presión mediática y las reacciones del público, especialmente en momentos difíciles con la Selección Colombia. En esa línea, se anticipa que el jugador abordará cómo ha enfrentado las críticas tras resultados adversos, un tema recurrente en su carrera.

La docuserie promete presentar no solo al deportista, sino también al hombre detrás del ídolo, explorando su entorno familiar, las dudas, sacrificios y la exigencia de mantenerse en el alto nivel durante más de una década.

Una imagen que generó especulaciones

Otro de los aspectos que llamó la atención fue el arte promocional elegido por Netflix. La portada está basada en una fotografía tomada al final del partido ante Bolivia, por las eliminatorias rumbo al Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

La imagen despertó comentarios en redes sociales, pues algunos usuarios interpretaron la escena como una posible despedida, lo que abrió especulaciones sobre un eventual retiro, al menos de la Selección o del fútbol profesional.

Dirigida por Simón Brand y con imágenes inéditas

La serie está dirigida por el cineasta colombiano Simón Brand y contará con material inédito, además de entrevistas y momentos detrás de cámaras que buscan ofrecer un enfoque más cercano de la vida del jugador.

Netflix, además, enfatizó la importancia del estreno en el contexto actual de la carrera del mediocampista: «Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina —y quizá ante la última gran oportunidad de su carrera para alcanzar una nueva cumbre— la serie revive su gloria, reconoce los retos que lo forjaron y, en su propia voz, entrega un testimonio honesto de su vida».

Con su estreno programado para el 21 de mayo, JAMES se perfila como uno de los lanzamientos deportivos más esperados por los hinchas colombianos en la plataforma.