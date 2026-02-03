Menú Últimas noticias
    Video

    ¡Pero hay niveles de niveles! Así pidió perdón un jugador de voley japonés que golpeó a una mujer

    El jugador japonés Yuji Nishida se vuelve viral por su humilde y respetuosa disculpa tras golpear accidentalmente a una asistente

    Publicado por: Alejandro Rincón

    ¡Pero hay niveles de niveles! Así pidió perdón un jugador de voley japonés que golpeó a una mujer

    Resumen: El jugador japonés Yuji Nishida se volvió viral tras protagonizar un ejemplar gesto de humildad al golpear accidentalmente con un balón a una asistente durante un partido. Lejos de ignorar el incidente, el atleta cruzó la cancha y se lanzó de cabeza en un deslizamiento de respeto para pedir disculpas personalmente, una acción que dio la vuelta al mundo y fue aplaudida como una verdadera lección de empatía y valores deportivos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El mundo del deporte quedó impactado, no por un remate fulminante, sino por la calidad humana del japonés Yuji Nishida.

    Durante un encuentro de voleibol, el jugador golpeó accidentalmente a una asistente con un potente pelotazo en la cabeza.

    Lo que pudo ser un momento de tensión se transformó rápidamente en una lección de humildad cuando Nishida, sin dudarlo un segundo, cruzó toda la cancha para atender la situación.

    La reacción del atleta fue calificada como “de otro nivel”. Lejos de una simple seña a la distancia, Nishida ejecutó una disculpa deslizante, lanzándose de cabeza sobre el suelo hasta llegar a los pies de la afectada.

    ¡Pero hay niveles de niveles! Así pidió perdón un jugador de voley japonés que golpeó a una mujer

    Con este gesto de respeto extremo, buscó expresar su arrepentimiento y verificar el estado de salud de la mujer, dejando claro que su integridad era la prioridad absoluta en ese momento.

    El video de la acción se volvió viral rápidamente, cosechando aplausos en todos los rincones del planeta.

    Más allá de su reconocida habilidad técnica, Nishida recordó a los aficionados que la empatía y la responsabilidad son valores fundamentales en la alta competencia.

    Su actitud reforzó la idea de que ser un gran deportista también implica ser una persona íntegra capaz de reconocer y enmendar sus errores con máxima nobleza.

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


