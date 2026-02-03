Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El director del IDRD, Daniel García Cañón, calificó como inaceptable el deterioro de la gramilla del estadio El Campín, evidenciado tras el partido entre Millonarios y el DIM. Ante esta situación, el funcionario anunció el inicio de un proceso contractual para revisar el cumplimiento de la APP responsable del mantenimiento y confirmó una visita técnica para evaluar los daños; advirtió que, de no recuperarse el estado óptimo del campo, se aplicarán las sanciones legales pertinentes para proteger este patrimonio de la ciudad

“Es inaceptable”: IDRD advierte sanciones por el mal estado de la gramilla en El Campín

El Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ se encuentra en el ojo del huracán tras las deplorables condiciones del terreno de juego evidenciadas durante el reciente encuentro entre Millonarios y el DIM, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay.

Ante las críticas de hinchas y jugadores, el Distrito se pronunció de manera tajante.

Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), calificó la situación como “inaceptable” y aseguró que ya se han iniciado acciones legales y contractuales para proteger este patrimonio de los bogotanos.

“El estado actual de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín es inaceptable. Nuestra tarea es proteger el escenario, que es un patrimonio de la ciudad”, afirmó García Cañón.

Siguiendo las instrucciones del alcalde Carlos Fernando Galán, el IDRD ha puesto en marcha un proceso de revisión dentro del marco contractual de la Alianza Público-Privada (APP) encargada del mantenimiento del recinto.

El director del Instituto fue enfático en que la empresa responsable tiene la obligación de entregar el campo en condiciones óptimas:

Visita técnica: Se realizará una inspección este miércoles para verificar el estado de la grama.

Cumplimiento contractual: La firma responsable debe mantener la cancha, como mínimo, en el mismo estado en que la recibió.

Advertencia de sanciones: De no cumplirse con los estándares de calidad, se aplicarán las multas y sanciones contempladas en el contrato.

El malestar generalizado surgió luego de que las cámaras de televisión y los asistentes al estadio notaran parches, zonas áridas y un relieve irregular que dificultó el desarrollo del juego limpio y puso en riesgo la integridad física de los futbolistas.

“Tenemos una visita técnica para verificar el estado de la grama y el camino a seguir. De lo contrario, habrá sanciones”, concluyó el funcionario.

El Distrito espera que con estas medidas se recupere prontamente el nivel de uno de los escenarios deportivos más importantes del país.

