Resumen: Una mujer identificada como Melisa Porras fue condenada a 14 años de prisión por contactar hombres mediante aplicaciones de citas, drogarlos con sustancias veterinarias y robarles dinero, pertenencias e incluso un vehículo. Entre 2023 y 2025, la acusada ejecutó múltiples robos que superaron los 400 millones de pesos. La Fiscalía recopiló 11 denuncias y demostró su responsabilidad en hurtos calificados y por medios informáticos.

¡Perfiles falsos, bebidas adulteradas y robos millonarios! Condenada mujer que drogaba a hombres para despojarlos en Bogotá

Una serie de denuncias por robos ocurridos tras encuentros concertados en aplicaciones de citas llevó a las autoridades a identificar y capturar a Melisa Porras, una mujer que construyó un modus operandi basado en el engaño, la seducción y el uso de sustancias para dejar inconscientes a sus víctimas.

Según la investigación de la Fiscalía Seccional Bogotá, Porras utilizaba perfiles falsos en plataformas digitales para contactar hombres a quienes les mostraba interés en una supuesta relación sentimental. Tras ganarse su confianza, pactaba encuentros en distintos puntos de la ciudad.

Durante estas reuniones, les ofrecía bebidas adulteradas con medicamentos de uso veterinario, capaces de provocar pérdida del conocimiento.

Una vez las víctimas estaban inconscientes, les hurtaba celulares, dinero en efectivo, artículos personales y realizaba transacciones bancarias. En uno de los casos, incluso se apropió de un vehículo.

Los hechos ocurrieron entre julio de 2023 y enero de 2025, y la cuantía total de lo robado supera los 400 millones de pesos.

La Fiscalía recopiló 11 denuncias que coincidían en el mismo patrón delictivo, lo que permitió su judicialización. Melisa Porras fue capturada, imputada y enviada a prisión preventiva. Durante la audiencia, aceptó los cargos de hurto calificado y agravado, y hurto por medios informáticos y semejantes.

Como resultado, un juez penal de conocimiento de Bogotá la condenó a 14 años de cárcel, pena que deberá cumplir en un establecimiento carcelario.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a tomar precauciones al utilizar aplicaciones de citas y reportar cualquier situación sospechosa.