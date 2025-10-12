Escalaron para robar, pero cayeron: vecinos alertas frustraron el asalto en Suba

Resumen: Siete personas fueron detenidas en Suba tras ingresar a una vivienda usando la modalidad de “escalera humana”. Un aviso de los vecinos permitió su captura cuando intentaban huir en vehículos con placas alteradas. Varios de los implicados tienen antecedentes por hurto y otros delitos.

Un intento de hurto digno de película fue frustrado en el barrio El Batán, en la localidad de Suba, luego de que siete delincuentes utilizaran una curiosa pero peligrosa estrategia: formaron una “escalera humana” para escalar hasta el segundo piso de una vivienda e ingresar al inmueble. Toda la maniobra quedó registrada en cámaras de seguridad.

El caso ocurrió gracias al oportuno aviso de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades al notar movimientos sospechosos. De inmediato, la Policía Metropolitana de Bogotá, con apoyo del helicóptero de vigilancia conocido como el Halcón, desplegó un operativo que terminó con la captura de todos los implicados.

Al momento de la detención, los uniformados hallaron en poder de los sujetos varias herramientas con las que, presuntamente, habían forzado el acceso a la vivienda. Además, se descubrió que los vehículos en los que pretendían huir tenían las placas alteradas con cinta adhesiva, una maniobra utilizada para evadir controles y cámaras de tránsito.

Cinco de los capturados registran antecedentes por distintos delitos, lo que refuerza la sospecha de que se trataría de una banda dedicada al robo de residencias. Ahora deberán enfrentar cargos por violación de domicilio y falsedad marcaria.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para seguir reportando cualquier situación sospechosa a la Línea 123, destacando que el trabajo conjunto entre comunidad y Policía fue determinante para evitar que este crimen se consumara.