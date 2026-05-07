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    Perezosa murió en Guarne tras quedar atrapada en un vehículo de carga

    La muerte de una perezosa en Antioquia volvió a encender las alertas sobre los peligros que enfrenta la fauna silvestre.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Perezosa murió en Guarne tras quedar atrapada en un vehículo de carga
    Foto de cortesía.
    Perezosa murió en Guarne tras quedar atrapada en un vehículo de carga

    Resumen: Perezosa murió en Guarne tras quedar atrapada en un vehículo de carga. Autoridades alertan sobre riesgos para fauna silvestre.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una perezosa de dos dedos murió en el municipio de Guarne, Antioquia, luego de quedar atrapada en la estructura de un vehículo de carga, en un hecho que volvió a encender las alertas sobre los riesgos que enfrentan los animales silvestres en las vías y zonas urbanas de Antioquia.

    El caso fue atendido por organismos de emergencia y personal especializado en fauna silvestre, quienes encontraron a la perezosa aferrada al automotor con graves heridas en varias partes del cuerpo. Debido a la severidad de las lesiones, el animal no logró sobrevivir pese a la atención recibida.

    Según informó la autoridad ambiental encargada del procedimiento, este tipo de situaciones se presenta con frecuencia en la región, especialmente porque varios animales buscan refugio en motores, llantas o ejes de vehículos durante las noches o en temporadas de bajas temperaturas.

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    Las autoridades indicaron que, en muchos casos, los conductores desconocen la presencia de fauna silvestre en sus automotores y ponen en marcha los vehículos sin realizar revisiones previas, lo que termina causando heridas fatales o atropellamientos.

    La muerte de esta perezosa también generó un nuevo llamado de las autoridades ambientales a reducir la velocidad en corredores rurales y revisar los vehículos antes de encenderlos, especialmente en zonas cercanas a bosques o áreas naturales.

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