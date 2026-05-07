Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades realizaron un operativo en estaciones y buses de TransMilenio sobre la avenida Caracas para controlar ventas informales y objetos voluminosos.

Bajaron gente de buses y sacaron vendedores en operativo sorpresa de TransMilenio

La Alcaldía de Bogotá adelantó un nuevo operativo de control en estaciones y buses articulados de TransMilenio ubicados sobre la troncal de la avenida Caracas.

La jornada estuvo enfocada en recuperar el orden dentro del sistema y reforzar las normas de convivencia para los usuarios que diariamente utilizan este corredor de transporte masivo.

El operativo fue liderado por la Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Policía Metropolitana, gestores de convivencia y personal del sistema TransMilenio. Durante la intervención, las autoridades realizaron controles a vendedores informales, personas que transportaban objetos de gran tamaño y ciudadanos que intentaban ingresar evadiendo el pago del pasaje.

Según explicaron las autoridades, varios usuarios estaban movilizando elementos que superaban las medidas permitidas dentro del sistema, situación que estaría generando obstrucciones en estaciones y buses articulados.

En algunos casos, funcionarios impidieron el ingreso de personas con mercancías o artículos voluminosos y, en otros, solicitaron el descenso de pasajeros que incumplían el manual del usuario.

Lea también: Obras en histórica sede educativa buscan mejorar atención a población con discapacidad

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

De acuerdo con las normas de TransMilenio, está restringido el ingreso de mercancías destinadas a ventas no autorizadas, carros de mercado, estantes, muebles, colchones, canastos, neveras y otros objetos que dificulten el tránsito de pasajeros o representen riesgos durante una evacuación de emergencia.

La jornada también estuvo dirigida a sensibilizar a habitantes de calle que suelen movilizarse dentro del sistema con grandes cantidades de pertenencias.

Las autoridades señalaron que estos controles buscan mejorar la movilidad en estaciones y reducir situaciones que puedan afectar la seguridad de los usuarios. Además del operativo, se desarrollaron actividades pedagógicas relacionadas con autocuidado, prevención del delito y cultura ciudadana.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar hechos que alteren la convivencia o situaciones sospechosas a través de la Línea 123.

Más noticias de Bogotá