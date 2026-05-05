¡Perdió 30-0! Capturaron al que golpeó brutalmente a empleada de un hotel en Medellín: es colombiano

Momento en que inicia la agresión por parte de un extranjero a una empleada de un hotel de Medellín. Captura de video

Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la captura de un hombre colombiano que agredió brutalmente a una empleada del Hotel Plaza Mayor 44 luego de que ella se negara a ingresar a su habitación. A través de sus redes sociales, el mandatario desmintió los rumores iniciales que señalaban al atacante como un turista extranjero que quedaría en libertad, asegurando que el sujeto ya está siendo procesado por el delito de lesiones personales. Asimismo, Gutiérrez garantizó que la víctima ya interpuso la respectiva denuncia, recibió atención por parte de Medicina Legal y enfatizó que en su administración hay "cero tolerancia" frente a cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la captura del hombre que protagonizó una violenta agresión contra una empleada del Hotel Plaza Mayor 44. A través de sus redes sociales, el mandatario desmintió las versiones preliminares que circulaban junto a un video del ataque, aclarando que el agresor es de nacionalidad colombiana y no un turista extranjero.

Detalles de la agresión

El incidente, que generó fuerte indignación ciudadana, se originó cuando la trabajadora del hotel subió a la habitación del huésped para entregarle ropa lavada. Según la denuncia pública, el hombre insistió en que la empleada ingresara a la habitación. Ante su negativa, la mujer regresó a su puesto en la recepción.

Minutos después, el sujeto bajó al lobby del hotel y la atacó violentamente, agrediéndola de manera física y verbal. Las versiones iniciales indicaban que el hombre había sido trasladado a un hospital bajo custodia policial por una aparente intoxicación y que, supuestamente, quedaría en libertad.

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Respuesta institucional y judicialización

Frente a la gravedad de los hechos y los rumores sobre la inminente liberación del atacante, el alcalde Federico Gutiérrez intervino públicamente para entregar un parte de tranquilidad y confirmar el avance del proceso legal:

Nacionalidad y captura: El alcalde desmintió que se tratara de un extranjero, refiriéndose al atacante como un “desadaptado” colombiano. Confirmó que ya se encuentra capturado por el delito de lesiones personales y está en proceso de ser presentado ante un juez.

Acompañamiento a la víctima: Gutiérrez aseguró que a la empleada afectada ya se le tomó la denuncia formal y que está siendo debidamente valorada y atendida por Medicina Legal.

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Postura de la administración: “Cero tolerancia frente a la violencia en contra de nuestras mujeres”, sentenció el mandatario, reafirmando el compromiso de la ciudad en la protección de las mujeres y el rechazo a la violencia de género.

Las autoridades competentes avanzan ahora en el proceso de judicialización con el material probatorio recolectado, incluyendo las grabaciones de seguridad del hotel, para que el agresor responda ante la justicia por las lesiones ocasionadas a la trabajadora.

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